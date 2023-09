Putinov poslanec navrhuje obnovenie sovietskeho impéria. Bývalé krajiny ZSSR chce späť pod vládu Moskvy

V ruskom parlamente sa objavil ďalší kontroverzný zákon, tentoraz sa však bytostne dotýka krajín bývalého Sovietskeho zväzu. Poslanec Jevgenij Fjodorov vo svojom zákone hovorí, že Rusko by malo obnoviť hranice bývalého ZSSR. Podľa neho tieto krajiny sa od Moskvy oddelili nelegálne, protiústavne a preto sú permanentne nestabilné.

Referuje o tom portál iDnes.cz. „Celé bývalé územie ZSSR je nestabilné. Všade sa bojovalo. Ukrajina, to nie je prvý taký príbeh. To bol Tadžikistan, Podnestersko, Gruzínsko a mnoho ďalších. To znamená, že porušenie zákona v roku 1991 viedlo k permanentným konfliktom. A ak chceme, aby skončili, musíme sa vrátiť k tomu hlavnému – k pozícii zákona,“ vyhlásil poslanec Jednotného Ruska v rozhovore pre telegramový kanál Putin.

Fjodorov sa domnieva, že pred viac ako tridsiatimi rokmi sa Sovietsky zväz rozpadol v rozpore so svojou ústavou, čiže ide o porušenie zákona. Vojna nie je nevyhnutná pokiaľ sa postsovietske krajiny vrátia pod vládu Moskvy diplomatickou cestou. Poslanec jednotného Ruska však neverí, že sa tak stane.

„Všetky bývalé republiky sa skôr alebo neskôr dostanú do konfliktu s Ruskom alebo s ním budú bojovať. Je to iba otázka času. Niektoré z nich teraz nie, napríklad Bielorusko. Gruzínsko s nami už bojovalo, Ukrajina tiež. Plne sa to týka aj Arménska,“ poukázal Fjodorov na obrat tejto krajiny k Západu.

Šesťdesiatročný poslanec Jevgenij Fjodorov z Leningradu sa už viackrát preslávil nebezpečnými výrokmi. Mal napríklad návrh vykonať jadrový útok na americký štát Nevada. Takisto predpovedal, že v Moskve sa v roku 2014 uskutoční puč sponzorovaný Západom. V júni minulého roku prišiel zas s návrhom, aby Litva prišla o status suverénnej krajiny.

Foto: SITA/AP, Pavel Golovkin NATO / Litva / Vlajky NATO a Litvy na summite Severoatlantickej aliancie vo Vilniuse

Podobnú rétoriku prednedávnom mal aj generálplukovník Andrej Mordvičev, ktorý rozhovore nepriamo uviedol, že Ukrajina je iba začiatkom a istým medzistupňom k pohlteniu celej východnej Európy Ruskou federáciou. Vojna s Kyjevom bude podľa jeho slov trvať veľmi dlho, takže nespresnil dátumy invázie do ďalších krajín východnej Európy.