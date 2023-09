Nemecká vláda musí vyslať do pohraničia 10 000 nových policajtov, vyzýva bavorský premiér

Nemecko kvôli nelegálnej migrácii potrebuje dohodu spolkovej vlády, regiónov a obcí, musí zastaviť mimoriadne programy prijímania utečencov a musí vyslať do pohraničia najmenej 10 000 nových spolkových policajtov. Vo Freilassingu na pomedzí s Rakúskom to vyhlásil bavorský premiér Markus Söder. V prejave, v ktorom sa nezmienil o možnosti znovuzavedenia hraničných kontrol s Českom, povedal, že Nemecko môže tento rok očakávať 400 000 azylových žiadostí.

„V tomto roku môžeme počítať so 400 000 žiadosťami o azyl, to bude medziročný nárast o sto percent,“ povedal Söder. V prejave ostro kritizoval spolkovú vládu kancelára Olafa Scholza, ktorá je podľa neho nečinná, a zdôraznil, že obce aj regióny sa bez podpory Berlína nezaobídu.

„Čudujeme sa, že doteraz neprišla žiadna reakcia,“ povedal. „Potrebujeme čo najskôr (vnútronemecký) summit o integrácii utečencov a o nelegálnej migrácii,“ uviedol. „Do pohraničných regiónov treba vyslať najmenej 10 000 nových spolkových policajtov, aby bol každý úsek nemeckých hraníc rovnako bezpečný,“ dodal.

Niektoré spolkové krajiny, okrem iného Sasko, pre vyhrotenú migračnú situáciu požadujú obnovenie hraničných kontrol s Českom, Poľskom a Švajčiarskom po vzore stálych kontrol, ktoré Nemecko od roku 2015 vykonáva na pomedzí s Rakúskom. Tieto kontroly však nie sú plošné po celej dĺžke hraníc, ale len na vybraných priechodoch. Söder v prípade českých hraníc kontroly nežiada.

Kontroly naopak požaduje Friedrich Merz, ktorý je šéfom opozičnej Kresťanskodemo­kratickej únie (CDU), sestry Söderovej bavorskej Kresťansko-sociálnej únie (CSU). „Navrhujeme súbor opatrení proti nelegálnej migrácii, žiaľ vrátane potrebných kontrol s Českom, Poľskom a Švajčiarskom,“ povedal v utorok v reakcii na očakávaný počet 400 000 azylových žiadostí v tomto roku. Zároveň uviedol, že súhlasí so Söderom, podľa ktorého je Nemecko schopné zvládnuť najviac 200 000 migran­tov ročne.

Podpredsedníčka bavorskej pobočky policajných odborov GdP Daniela Bartelová v rozhovore s bavorským verejnoprávnym rozhlasom Bayerischer Rundfunk povedala, že jej organizácia je naopak proti rozšíreniu stálych hraničných kontrol.

„Stacionárne kontroly sú z policajného hľadiska účinné len obmedzene, predstavujú však veľkú záťaž pre obyvateľov a tiež pre pohraničný región,“ povedala. Dodala, že odbory jednoznačne podporujú mobilné kontroly a takzvané skryté pátrania, čo môžu byť kontroly policajtov v civile a kontroly vykonávané bez konkrétneho podozrenia.

V dnešnom vyhlásení, na ktorom sa zúčastnil aj bavorský minister vnútra Joachim Herrmann a zástupca veliteľa bavorskej hraničnej polície Stephan Seiler, označil Söder prácu bavorských pohraničníkov za vzor pre celé Nemecko. „Bavorská hraničná polícia je jeden veľký úspech,“ povedal.

Pri bavorskej hraničnej polícii teraz slúži asi 820 policajtov a do roku 2025 by podľa súčasných plánov mala mať 1 000 policajtov. Söder povedal, že novým cieľom je rozšíriť rady pohraničníkov do konca roku 2028 na 1 500 ľudí. Bavorsko je jedinou nemeckou spolkovou krajinou, ktorá má vlastnú pohraničnú políciu. Založilo ju pred piatimi rokmi ako súčasť svojich krajinských policajných zložiek. Jej fungovanie je však úzko spojené so spolkovou políciou, ktorá má v Nemecku na starosti stráženie hraníc.

Seiler pred Söderovým vystúpením novinárom povedal, že migračný tlak sa od roku 2021 výrazne zvýšil. V roku 2022 bavorská hraničná polícia zaznamenala 3 068 prípadov nelegálneho vstupu do Bavorska. „To bolo medziročne o vyše polovicu viac,“ povedal Seiler. „Od začiatku tohto roka máme takýchto prípadov 2 300, čo je medziročne o tretinu viac,“ uviedol. Vlani bavorski pohraničníci zachytili 191 pašerákov migrantov, tento rok ich bolo zatiaľ 177, čo však v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka podľa Seilera o 60 percent viac.

Bavorská pohraničná polícia tento rok skontrolovala vyše 290 000 ľudí a pri týchto kontrolách odhalila aj ďalšie kriminálne prípady, okrem iného zadržala 980 ľudí, na ktorých bol vydaný zatykač. „Ukazuje sa, že kontroly sú efektívne a prispievajú k bezpečnosti,“ dodal Seiler.