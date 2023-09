Zelenskyj sa oboril na susedov pre obilie. Poliaci mu odkázali, že môžu stratiť chuť podporovať Ukrajinu

Ukrajina kvôli trvajúcemu embargu podala v pondelok žalobu u Svetovej obchodnej organizácie (WTO) na tri krajiny, ktoré zákaz dovozu predĺžili. Zelenskyj vyčítal priateľom v Európe, že solidaritu len hrajú a rozohrávajú „thriller s obilím“.

Už skôr sa k sporu s obilím vyjadril aj poľský prezident Andrzej Duda, ktorý prirovnal Ukrajinu k človeku, ktorý sa topí a v panike môže stiahnuť pod vodu aj toho, kto sa mu snaží pomáhať.

"Podobá sa to trochu na situáciu medzi Poľskom a Ukrajinou, uviedol Duda. „Na Ukrajinu útočí Rusko, nepochybne je vo veľmi ťažkej situácii, chytá sa všetkého, čoho sa len dá… Musíme sa chrániť pred tým, aby nám ublížil, pretože ak nás utopí, tak mu už nepomôžeme. Takže sa musíme starať o naše záujmy a budeme to robiť efektívne a rozhodne,“ uviedol poľský prezident.

Poľský minister Szymon Szynkowski vel Sęk, ktorý má na starosti európske záležitosti, varoval Ukrajinu, že eskalácia tohto problému by mohla pôsobiť na verejnú mienku v Poľsku a mohlo by to znamenať, že Poliaci stratia chuť naďalej Ukrajinu podporovať.

„Radi by sme ďalej podporovali Ukrajinu, ale na to, aby to bolo možné, musíme mať v tejto veci podporu poľského ľudu. Preto, ak nebude podpora od poľského ľudu, bude pre nás náročné pokračovať v podpore Ukrajiny tak, ako sme to robili doteraz,“ povedal minister podľa portálu Ukrajinská pravda.

„Ukrajina ako krajina s vysoko rozvinutým poľnohospodárskym sektorom si musí uvedomiť, že pred vstupom do Európskej únie stojí pred ňou množstvo špecifických podmienok. A to nielen v tejto otázke,“ povedal Szynkowski vel Sęk. „Bude musieť splniť všetky podmienky a ukrajinské poľnohospodárstvo môže mať určite prístup na európske trhy, ale nie spôsobom, ktorý by ohrozoval poľských farmárov,“ dodal minister podľa ukrajinského portálu.