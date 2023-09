Roztržka Poľska a Ukrajiny? Iba nedorozumenie, tvrdí Čaputová aj Pavel

Český prezident Petr Pavel a slovenská prezidentka Zuzana Čaputová vnímajú roztržku medzi Poľskom a Ukrajinou, ktorá vznikla okolo sporu o vývoz ukrajinského obilia, len ako nedorozumenie. Povedali to stredu novinárom na spoločnom brífingu v Českom národnom dome v New Yorku, kde sa obaja zúčastnili na galavečeri pri príležitosti 30 rokov od vzniku samostatnej Českej a Slovenskej republiky.

Kyjevu sa nepáči rozhodnutie Varšavy pokračovať v embargu na dovoz ukrajinského obilia. Rovnaký krok oznámilo aj Slovensko a Maďarsko. Ukrajina kvôli tomu podala sťažnosť na Svetovú obchodnú organizáciu (WTO) a jej prezident Volodymyr Zelenskyj vo svojom utorkovom vystúpení na Valnom zhromaždení OSN týmto krajinám vyčítal, že nepriamo napomáhajú Moskve. Poľsko reagovalo predvolaním ukrajinského veľvyslanca a premiér Mateusz Morawiecki v stredu uviedol, že jeho krajina „už nedodáva Ukrajine zbrane“.

Zelenskyj sa takto pustil do susedov a nahneval Poliakov Video Časť prejavu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na Valnom zhromaždení OSN v New Yorku. Kritizoval krajiny, ktoré predĺžili embargo na ukrajinské obilie (Slovensko, Poľsko, Maďarsko). Poľsko reagovalo najhlasnejšie a najtvrdšie - ohlásilo zastavenie dodávok poľských zbraní na Ukrajinu. / Zdroj: UN

Čaputová slovenské rozhodnutie o predĺžení embarga na dovoz obilia obhajovala. „Boli sme principiálni, pokiaľ ide a pôjde o pomoc Ukrajine, ale sme principiálni aj pokiaľ ide o ochranu slovenských záujmov. Je to úplne normálne a prirodzené,“ povedala. Slovenská prezidentka tiež uviedla, že o výroku Morawieckého na galavečere v New Yorku hovorila s poľským prezidentom Andrzejom Dudom, ktorý sa akcie tiež zúčastnil. Ten podľa nej slová premiéra chápal tak, že Poľsko nebude poskytovať Ukrajine nové zbrane.

„Aj vrcholní politici sú len ľudia a podliehajú tlakom, prezident Zelenskyj je pod konštantným tlakom a keby sme boli ktokoľvek v jeho koži, tak by sme možno strácali hlavu častejšie ako on. Preto nejaké silnejšie vyjadrenia vôbec netreba brať doslova,“ komentoval spor prezident Pavol. „Ja som nezaznamenal nič, čo by sa dalo nazvať nejakou závažnou roztržkou, a to, čo bolo povedané, vôbec nemusí znamenať, že spolupráca a podpora Ukrajiny zo strany Poľska by mala snáď prestať,“ dodal.