Orgie vo farnosti v Poľsku, muž v bezvedomí, zásah polície. Farár hovorí o 'satanskej hre'

V poľskom meste Dąbrowa Górnicza zasahovali záchranári a polícia na párty, ktorú si tam usporiadal kňaz aj s priateľmi. Podľa poľských médií to boli duchovní.

Hlavný organizátor večierka mal byť 48-ročný vikár farnosti a zároveň vedúci redaktor katolíckych novín v diéceze Sosnowiec. Miestny farár bol zdesený a podľa portálu Fakt by „vyťal účastníkov tejto satanskej hry do siedmeho kolena“, ale nemá vplyv na rozhodovanie ľudí, ktorí sú dospelí. Nebolo to podľa neho priamo na fare, ale v dome na jej pozemku, kde má vikár služobný byt. Vikár sa mu na druhý deň priznal a farár podľa pravidiel nahlásil tento prípad cirkevnej vrchnosti.

Nočné orgie podľa poľských médií rozpútal na konci augusta kňaz s dvomi priateľmi. Počas zábavy muži mali užiť silné lieky na potenciu. Po polnoci upadol jeden z mužov do bezvedomia a ďalšiu osobu, ktorá mu chcela pomôcť, vyhodili z bytu. Podľa denníka Gazeta Wyborcza bol muž v bezvedomí dokonca prostitút. Do bytu nechceli pustiť ani záchranku, tá sa tam dostal až po príchode polície. Na zemi ležal nahý muž, v bezvedomí, ale dýchal. Odviezli ho na urgent, kde sa prebral a na vlastnú žiadosť z nemocnice odišiel.

Prokuratúra začala prípad vyšetrovať ako neposkytnutie pomoci osobe, ktorá je v ohrození života, píše Fakt. Vikárovi a jeho hosťom odobrali krv, aby vykonali toxikologické testy. Prípad vyšetruje aj cirkev, biskup vymenoval komisiu. Hovorca kúrie Sosnowiec uviedol, že zistenia komisie sa momentálne líšia od toho, čo popisujú médiá. Po skončení vyšetrovania bude cirkev postupovať podľa kanonického práva, uviedol portál Fakt.