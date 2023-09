NYT: Cena protiofenzívy: Viac mŕtvych, zhorených budov, zdevastovaná krajina

Zahynie viac ľudí, zhorí viac budov a pôda bude zdevastovaná na desaťročia. Toto je isté, to je cena protiofenzívy - takýmto chmúrnym hodnotením končí The New York Times svoj článok u ukrajinskej vojne.

Krvavá jazda smerom na mesto Tokmak je len jednou malou časťou frontovej línie, ktorá sa tiahne niekoľko stoviek míľ, je súčasťou širšieho tlaku, ktorým sa ukrajinské sily pokúšajú preraziť aj inde na juhu a východe. Po sérii víťazstiev v minulom roku si vojenskí analytici mysleli, že letná protiofenzíva Ukrajiny sa pokúsi rozdeliť ruské zásobovacie cesty na juhu a vraziť klin medzi západné Rusko a Ruskom okupovaný Krym, uviedol denník The New York Times v článku Ukrajinská ofenzíva pokročila, ale je to ešte dlhá cesta.

Ruská armáda očakávala to isté a podľa toho sa pripravila. Moskva presunula jednotky, vykopala nové opevnenia a rozhádzala pozemné míny na relatívne plochých poliach na juhu Ukrajiny. Keď Ukrajina začala s útokom, dokonca aj s čerstvými zásobami moderných západných tankov a zariadení, čelila pripravenej obrane, akú v Európe od druhej svetovej vojny nevideli.

Ukrajina vyrazila v júni vpred, ale rýchlo stratila tanky, jednotky a iné obrnené vozidlá kvôli hustým mínovým poliam a pripraveným ruským jednotkám. Kyjevské sily spočiatku používali americkú taktiku vhodnejšiu pre minulé storočie ako súčasné bojisko na Ukrajine, píše New York Times.

Od augusta sa boje sústreďujú okolo malej dedinky Robotyne. Ukrajinci bojujú o rozšírenie prielomu s nádejou, že dokážu zúročiť svoje ťažko vybojované územné zisky a pokročiť vpred k ďalšej línii ruskej obrany. Robotyne bola pred rokom okupovaná Ruskom, nedotknutá bitkami a domovom pre približne sto ľudí.

Keď sa ukrajinské sily počas leta tlačili bližšie k Robotyne, krátery po granátoch posiali polia a stromy a vegetácia, ktoré skrývali ruské zákopy a pozície, boli postupne zlikvidované. Na konci leta Robotyne takmer zmizla. Väčšina jej budov bola zničená. Polia spálené. A poľnohospodárska pôda, ktorá ju obklopovala, vyzerala skôr ako povrch Mesiaca.

Boj o Robotyne sa odohrával aj prostredníctvom oficiálnych vyhlásenií a zrnitých videí zverejnených na sociálnych médiách, nehľadiac na rozsah ničenia a násilia v boji o malý kúsok zeme často na dĺžku ruky. Nie je jasné, koľko vojakov zomrelo – na oboch stranách – počas bitky, ale snímky naznačovali, že cena bola neúmerná množstvu zabratej pôdy, uvádza New York Times.

Robotyne je teraz dedina len podľa názvu. Koncom augusta ukrajinské ozbrojené sily zverejnili zábery, na ktorých ich sily vstupujú do pozostatkov malej enklávy, zábery odhaľujúce rozbombardované polia, cesty a zničené domy. Desiatky kráterov zaplnili malú oblasť zobrazenú na jedinej fotografii, čo naznačuje obrovské množstvo munície potrebnej na získanie kontroly nad mestom, ktoré má šírku len o niečo viac ako míľu.

Blíži sa jeseň a s ňou zlé počasie. Zisky Ukrajiny okolo Robotyne by mohli načrtnúť ďalšie kroky v jej južnej kampani. Ako to bolo v lete, to vie aj Rusko. Presunulo do oblasti značné zdroje, aby zabránilo Ukrajine v prieniku ďalej na juh.

Po Robotyne, ktoré je pevne v rukách Ukrajiny, sa kyjevské sily presúvajú na východ, k svojmu ďalšiemu cieľu a hlavnej ruskej obrannej línii okolo dediny Verbove. Objavili sa správy o ukrajinských ziskoch a ruských protiútokoch, ale postup ofenzívy je nejasný.

Vkladom do protiofenzívy je munícia, vozidlá a ľudské životy. Toto je však isté: Zahynie viac ľudí, zhorí viac budov a okolitá poľnohospodárska pôda bude posiata nášľapnými mínami a nevybuchnutými granátmi, ktorých odstránenie bude pravdepodobne trvať desaťročia, dodáva americký denník The New York Times.