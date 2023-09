Po USA a Rusku uvalil na slovenského obchodníka so zbraňami sankcie aj Soul

zväčšiť Foto: Profimedia / ČTK / Lázár Peter Ašot Mkrtyčev Ašot Mkrtyčev (uprostred) na súde v Prešove v roku 2007

Ašot Mkrtyčev je slovenský občan azerbajdžanského pôvodu. V minulosti sa venoval obchodu so zbraňami a figuroval v niekoľkých trestných stíhaniach. Podľa informácií denníka Plus jeden deň prišiel na Slovensko roku 1995, občianstvo získal roku 1999 sobášom. Býval v Snine a v meste bol známy tým, že chodil v bielych oblekoch a vozil sa na bielych luxusných autách.

Do pozornosti médií sa dostal roku 2002, keď bol obžalovaný z objednávky vraždy podnikateľa Františka Galandu, ktorý bol konkurentom Mkrtyčeva v obchode so zbraňami a s vojenským materiálom. Okresný súd v Prešove ho trikrát odsúdil na dvadsaťročný pobyt za mrežami, krajský súd rozhodnutia zrušil a vrátil kauzu na nižší súd. Podnikateľ nebol v tejto veci dodnes právoplatne odsúdený.

Istý čas však aj tak strávil za mrežami. Počas vyšetrovacej väzby sa Mkrtyčev dopustil ďalšieho trestného činu – marenia spravodlivosti. Keď ho dozorcovia v júni 2008 viedli do eskortnej miestnosti, na chodbe súdu stojacemu vyšetrovateľovi Úradu boja proti organizovanej kriminalite, ktorý svedčil proti nemu v prípade vraždy, sa vyhrážal podrezaním. Za to ho právoplatne odsúdili na tri roky väzenia. Po odpykaní dvoch tretín trestu sa roku 2010 dostal na slobodu.

Po prepustení mal pred médiami povedať, že sa naďalej plánuje venovať obchodovaniu so zbraňami a chce rozbehnúť výrobu obrnených transportérov. Mkrtyčev oprávnenie na obchodovanie so zbraňami a s vojenským materiálom mal. Vydali mu ho ministerstvá obrany a hospodárstva roku 2002 napriek tomu, že už bol v tom čase stíhaný za organizovanie zločineckej skupiny a rozsiahle ekonomické podvody.

V marci, keď ho USA pridali na zoznam OFAC, už však popieral, že by mal niečo spoločné s obchodovaním so zbraňami. „Z Ruska do Kórey chcem doviezť múku, pšenicu, čokoládu, nejaké konzervy. So zbraňami neobchodujem. Nemám na to ani firmu, ani licenciu. Som z toho prekvapený,“ uviedol Mkrtyčev pre televíziu Markíza. Kontroverzný podnikateľ už dlhší nebýva na Slovensku a častejšie sa zdržiava v Moskve, Číne či v krajinách Blízkeho východu.