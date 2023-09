Na Zelenského sa valí kritika. Za spor s Poliakmi sa do neho obula aj česká ministerka

Česká ministerka obrany Jana Černochová skritizovala ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Dôvodom sú jeho výroky na stredajšom Valnom zhromaždení OSN v New Yorku, v ktorých prirovnal Poľsko kvôli sporu o obilie k pomocníkom Ruska.

„Vyjadrenie ukrajinského prezidenta voči Poľsku sa fakt nepodarilo, sorry,“ napísala v noci na štvrtok na sieti X ministerka.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu na pôde OSN slovne zaútočil na svojich susedov, ktorí predĺžili embargo na ukrajinské obilie. Ide o Slovensko, Poľsko a Maďarsko. Uviedol, že hrajú politické divadlo a hoci sa vraj zdá, že hrajú svoju rolu, pripravujú javisko pre moskovského herca.

„Poľsko mám vďaka rodičom ako druhý homeland, takže si dovolím jeden komentár, pretože ma mrzí urážanie Poliakov, ktorých tu teraz čítam. Poznám ich mentalitu. Poznám samú seba. Hrdí, pyšní, bojovní a statoční ľudia, ktorí na seba nenechajú nikoho kričať a rozkazovať si. To je históriou overený postulát. Dnes sa vyjadrenie ukrajinského prezidenta voči Poľsku fakt nepodarilo, sorry,“ uviedla Černochová.

Zelenskyj sa takto pustil do susedov a nahneval Poliakov.

Video

„A aby toho nebolo málo, tak kvôli obiliu podala v utorok Ukrajina ešte aj sťažnosť k WTO na Poľsko, Slovensko a Maďarsko. No stalo sa. Prvé dve krajiny sú vo volebnom finále a ťažko sa bude ich občanom vysvetľovať, že rok a pol naozaj veľmi intenzívne pomáhajú krajine, ktorá na ich zemi – cca 2 až 3 týždne pred ich ultrazásadnými voľbami, podáva sťažnosť na Svetovej obchodnej organizácii a ešte im prezident verejne nadá v UN (OSN – pozn. red.). To sa voličom vysvetľuje naozaj ťažko,“ uviedla ministerka.

„Niekedy treba odhodiť pýchu a sadnúť si zase k stolu, prijať ospravedlnenie, vysloviť ospravedlnenie, nadýchnuť sa a ísť ďalej. Musí sa to stať čoskoro. A ja o to všetky strany veľmi a veľmi prosím. Keď sa to nestane, prehráme úplne všetci,“ dodala.

Čítajte viac Spor medzi Varšavou a Kyjevom má dohru. Poľsko zastavilo dodávky zbraní Ukrajine

Poliaci Zelenskému v reakcii na jeho slová nezostali nič dlžní. V stredu ho varovali, že ak sa spor o obilie vyhrotí, môže poľská verejnosť stratiť chuť podporovať Ukrajinu. Neskôr v ten deň poľský premiér Mateusz Morawiecki oznámil, že Poľsko zastavilo dodávky svojich zbraní Ukrajine.

Pri Slovensku oznámil Kyjev vo štvrtok zmenu svojho postoja. Ukrajinský agrominister Mykola Solskyj prisľúbil, že zastavuje kroky proti Slovensku, a to jednak žalobu na pôde Svetovej obchodnej organizácie, ako aj zákaz dovozu slovenských agrokomodít na Ukrajinu.