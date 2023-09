Zbohom poľským zbraniam? Moskva sa zo sporu Kyjeva s Varšavou teší predčasne

Je to koniec jedného z najtesnejších spojenectiev, ktoré Ukrajine pomohli vyše pol druha roka čeliť ruskej invázii? Alebo len epizodické nedorozumenie, ktoré Kyjev s Varšavou čoskoro vyriešia? Po sporoch okolo obilia poľský premiér oznámil ukončenie zbrojných dodávok východnému susedovi, ktorý sa bráni presile agresora.

Poliaci doteraz Ukrajine poslali 320 tankov zo sovietskej éry, 14 stíhačiek MiG-29 a mnoho ďalších zbraní i munície. Ako jedni z najštedrejších darcov od začiatku vojny do minulého mesiaca podľa bilancie BBC poskytli Kyjevu vojenskú pomoc za 3,1 miliardy eur. A teraz zrazu STOP?

Šokujúci výrok predsedu poľskej vlády zo stredy večera sa vo svetových médiách ihneď dostal medzi správy dňa. Neprišiel pritom ako blesk z čistého neba. Mateusz Morawiecki ho vyslovil v kontexte rozhárajúcej sa obchodnej vojny medzi Kyjevom a Varšavou.

Zelenskyj sa takto pustil do susedov a nahneval Poliakov Video Časť prejavu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na Valnom zhromaždení OSN v New Yorku. Kritizoval krajiny, ktoré predĺžili embargo na ukrajinské obilie (Slovensko, Poľsko, Maďarsko). Poľsko reagovalo najhlasnejšie a najtvrdšie - ohlásilo zastavenie dodávok poľských zbraní na Ukrajinu.

„Už nedodávame výzbroj na Ukrajinu, pretože teraz vyzbrojujeme Poľsko,“ povedal Morawiecki v televízii Polsat News. „Ukrajina sa bráni beštiálnemu ruskému útoku a ja túto situáciu chápem, ale, ako som povedal, budeme chrániť našu krajinu,“ dodal.

Morawieckého oznámenie prišlo len krátko po tom, čo prezident Volodymyr Zelenskyj na pôde OSN obvinil európskych susedov, ktorí aj po skončení embarga EÚ odmietli dovoz ukrajinského obilia, že na solidaritu sa len hrajú, a tým, že „z obilia robia triler“ pomáhajú ruskému agresorovi.

„Sú to veľmi silné slová a my ich zásadne odmietame,“ reagoval v spomínanom televíznom rozhovore Morawiecki. „A zároveň posielame do Kyjeva varovanie – nehrajte na takú nôtu, ktorú v Poľsku okamžite zachytili ruskí trollovia, všetci provokatéri, a tešia sa, že medzi našimi krajinami bolo zasiate semienko nezhody,“ upozornil v deň, keď si Varšava pre sporný Zelenského výrok predvolala ukrajinského veľvyslanca.

Napriek vyhroteným vzťahom pre spory okolo obilia sa pozastavenie zbrojných dodávok zdá byť príliš tvrdým opatrením. Poľský spravodajský portál Onet upozornil, že mnohé médiá ho nesprávne pochopili. V kontexte, v akom Morawiecki zastavenie dodávok oznámil, to vyznelo ako odveta za kroky Kyjeva. V skutočnosti Poľsko prestalo zbrane Ukrajine posielať preto, že všetky rezervy jej už odovzdalo.

Bývalý šéf diplomacie, opozičný europoslanec Radek Sikorski ani s takýmto vysvetlením nebol spokojný. „Aj keby sa ukázalo, že máme takmer prázdne muničné sklady, prečo, dočerta, hovoria, že nebudú dodávať zbrane Ukrajine? Jediný, kto z toho bude mať prospech, je Putin,“ napísal na sieti sociálnej X, donedávna známej ako Twitter.

Zle pochopené slová

Poľský prezident Andrzej Duda vo štvrtok v televízii TVN24 povedal, že „slová premiéra boli pochopené najhoršie, ako sa dalo. Myslím si, že pán premiér chcel povedať, že nebudeme Ukrajine dodávať nové zbrane, ktoré v súčasnosti kupujeme, aby sme zmodernizovali poľskú armádu“.

Poľsko pokračuje v dodávkach zbraní Ukrajine v súlade so svojimi záväzkami, vyhlásila vo štvrtok poľská vláda.

Nesprávnu interpretáciu premiérových slov spôsobil podľa DPA aj fakt, že správa, ktorú vydala poľská tlačová agentúra PAP, znela inak v poľskom a inak v anglickom jazyku. V poľskej verzii sa zo slov premiéra nedalo jednoznačne odvodiť, že Poľsko zastavilo dodávky svojich zbraní.

Ako granát do žumpy

Aj bezpečnostný analytik Marek Świerczyński z think-tanku Polityka Insight sa domnieva, že hoci je zrejme pravda, že Poľsko v súčasnej dobe nemá žiadne ďalšie zbrane, ktoré by mohlo Ukrajine poskytnúť, Morawiecki musel vedieť, že načasovanie jeho výrokov bude znamenať, že dopadnú ako „granát do žumpy“. „Podľa môjho názoru ide skôr o eskaláciu predvolebnej kampane s cieľom získať ďalších pár percent protiukrajinského elektorátu v Poľsku,“ povedal.

Ešte ostrejšie premiéra a vládnu stranu Právo a spravodlivosť (PiS) kritizoval šéf hlavnej opozičnej strany Občianska platforma Donald Tusk. Podľa neho ide z geopolitického hľadiska o „bodnutie noža do chrbta Ukrajine v čase, keď sa na ukrajinskom fronte vedú rozhodujúce bitky“.

„Je to odporný protiukrajinský cirkus,“ povedal podľa denníka Rzeczpospolita Tusk a odcitoval najnovší vtip, ktorý koluje na internete „Najprv dajú susedovi tanky, a potom mu vyhlásia vojnu.“

Podľa názoru Witolda Sokała z Inštitútu medzinárodných vzťahov a verejnej politiky Jagelonskej univerzity ide o „zmes neschopnosti a zlej vôle“. „To posledné jednoznačne súvisí s voľbami,“ vysvetlil v rozhovore pre Onet, prečo PiS, strana vedená najvplyvnejším poľským politikom Jarosławom Kaczyńským, zrazu zmenila dlhodobo priateľskú rétoriku voči Ukrajine.

Sokała je presvedčený, že PiS sa pred parlamentnými voľbami, vypísanými na 15. októbra, snaží loviť hlasy v ultrapravicovom tábore. Hoci je stále najsilnejšou stranou, jej náskok pred Občianskou platformou sa stále scvrkáva, a podľa najnovšieho prieskumu jej hrozí, že opozícii sa podarí zostaviť koalíciu s parlamentnou väčšinou. „Predseda Kaczyński rozhodol, že je potrebné odobrať niektoré hlasy Konfederácii a hrať na emócie okrajových, ale početne stabilných protiukrajinských voličov. Teda tých, ktorí Ukrajincov buď jednoducho nemajú radi, napríklad z historických dôvodov, alebo sa boja ich ekonomickej konkurencie,“ povedal politológ.

Konflikt iba do volieb

V Rusku zavládla medzi vládnymi propagandistami eufória. Mnohí sa predbiehajú v predpovediach o rozpade poľsko-ukrajinského partnerstva.

Prokremeľský politológ Sergej Markov však varuje, že môže ísť o predčasnú radosť. „Netreba sa tešiť. Verejný konflikt medzi Poľskom a Ukrajinou potrvá len do 15. októbra. Potom budú voľby,“ napísal na platforme Telegram. Poľskí politici sa podľa neho budú verejne hádať s Ukrajinou iba dovtedy. „Po 15. októbri zrazu zabudnú na všetko zlé a opäť sa vrátia k politike plnej podpory ukrajinského režimu,“ predpovedá s tým, že po tomto dátume už „nebude ani žiadne poľské embargo na ukrajinské obilie“.