The Economist: Ukrajinu čaká dlhá vojna, zmeny sú nutné. Kyjev ani spojenci zatiaľ nie sú pripravení

Podporovatelia Ukrajiny by sa mali modliť za rýchle víťazstvo, ale pripraviť sa na dlhý boj. Je potrebná zmena kurzu, napísal britský magazín The Economist.

Vojna na Ukrajine opätovne narušila očakávania. Protiofenzíva, ktorá sa rozbehla v júli, bola opretá o nádej, že ukrajinskí vojaci, vybavení modernými západnými zbraňami a po výcviku v Nemecku, získajú späť dostatok územia na to, aby pri akýchkoľvek ďalších rokovaniach mali ich lídri silnú pozíciu. Tento plán nefunguje, píše The Economist.

Napriek hrdinskému úsiliu a prelomeniu ruskej obrany pri Robotyne, Ukrajina oslobodila menej ako 0,25 % územia, ktoré Rusko okupovalo v júni. Frontová línia, dlhá tisíc kilometrov, sa sotva posunula. Ukrajinská armáda by ešte mohla v najbližších týždňoch preraziť obranu a spustiť kolaps krehkých ruských síl. Ale bola by chyba spoliehať sa na to, vzhľadom na skúseností za posledné tri mesiace.

Žiadať o prímerie alebo mierové rozhovory je zbytočné, uvádza britský magazín. Vladimir Putin nejaví žiadne znaky, že by chcel vyjednávať, a ak aj áno, nedá sa veriť, že dodrží dohodu. Čaká, kým sa Západ unaví a dúfa, že v USA znovu zvolia Donalda Trumpa. Putin potrebuje vojnu, aby podporil svoju domácu diktatúru. Akékoľvek prímerie by bolo iba pauzou na opätovné vyzbrojenie a príprava na ďalší útok. Ak Ukrajinci prestanú bojovať, môžu prísť o svoju krajinu, napísal The Economist.

Ukrajina aj jej západní priaznivci si začínajú uvedomovať, že to bude skľučujúca opotrebovávacia vojna. Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj navštívil tento týždeň Washington. „Musím byť pripravený na dlhú vojnu,“ povedal pre The Economist. Ale žiaľ, Ukrajina ešte nie je pripravená, ani jej západní partneri, skonštatoval britský magazín.

Všetci sú stále fixovaní na protiofenzívu. Musia prehodnotiť vojenskú stratégiu Ukrajiny a spôsob riadenia jej ekonomiky. Namiesto toho, aby sme sa zamerali na „víťazstvo“ a následnú rekonštrukciu, cieľom by malo byť zabezpečiť, aby Ukrajina mala dostatočnú silu vytrvalo viesť dlhú vojnu – a napriek tomu prosperovať.

Prvá zmena je vojenská. Ukrajinskí vojaci sú vyčerpaní. Mnohí z najlepších boli zabití. Napriek odvodom Ukrajine chýba živá sila na trvalú rozsiahlu protiofenzívu. Potrebuje využiť zdroje a zmeniť hru. Nové taktiky a technológie dokážu preniesť boj do Ruska. Ukrajinskí podnikatelia zvyšujú výrobu bezpilotných lietadiel – ukrajinské drony nedávno zničili ruské vojnové lode a zdá sa, že ukrajinské rakety poškodili silný systém protivzdušnej obrany na Kryme. Je pravdepodobné, že oveľa viac útokov znehodnotí ruskú vojenskú infraštruktúru a znemožní Rusom mať bezpečné útočisko pre svoje lode v Čiernom mori. Nečakajte rozhodujúci úder. Rusko tiež zvýšilo výrobu svojich dronov. Napriek tomu môže Ukrajina vracať údery, keď ju Rusko bombarduje, a možno to dokonca zabráni niektorým útokom.

Popri ofenzívnej schopnosti Ukrajina potrebuje zvýšiť svoju odolnosť. Okrem ťažkej výzbroje potrebuje pomoc s údržbou, aby ustála niekoľkoročný boj: nenáročné opravy, spoľahlivé zásobovanie delostrelectva a výcvik. Viac ako čokoľvek iné si dlhá vojna vyžaduje lepšiu protivzdušnú obranu. Ukrajina nemôže dobre fungovať, ak Rusko beztrestne rozbije jej infraštruktúru a útočí na civilistov, ako to bolo za posledných 18 mesiacov. Kyjev je prekvapivo živé mesto, pretože má účinnú obranu proti nepretržitým leteckým útokom. Rovnaké nastavenie je potrebné pre ďalšie mestá, a preto sú nevyhnutné lietadlá F-16 a viac systémov protiraketovej obrany, radí The Economist.

Britský magazín pripomína, že zmeny sú nutné aj v ekonomickej oblasti. Namiesto plánovania budúcej rekonštrukcie sa zamerať na terajšie zvýšenie produkcie. Ekonomika klesla o tretinu, so zbraňou v ruke je milión ľudí a milióny odišli z krajiny. Pracovníkov je málo.

Ukrajinská ekonomika sa musí preorientovať zo spoliehania sa na pomoc na prilákanie investícií, aj keď konflikt neustále zúri. Ukrajina má veľký potenciál, od výroby väčšieho množstva zbraní až po spracovanie väčšieho množstva toho, čo dopestuje na svojich farmách. Výzvou je prinútiť miestne a zahraničné firmy, aby viac investovali, a prilákať viac Ukrajincov späť do pokojnejších častí krajiny na západe, uvádza The Economist.

Lepšie zabezpečenie môže pomôcť. Čím silnejšia je protivzdušná obrana Ukrajiny, tým menšie je riziko, že bude vyhodená do vzduchu nová továreň. Čím ďalej je ruské námorníctvo zatlačené, tým bezpečnejšie môže export prúdiť cez ukrajinské prístavy v Čiernom mori. Dôležité sú však aj ekonomické reformy. Na potlačenie dlhotrvajúcej korupcie na Ukrajine je potrebné urobiť viac, pričom prioritou je zabezpečiť čisté a nestranné súdnictvo. A na uľahčenie podnikania sú potrebné ďalšie opatrenia, od uznávania kvalifikácií, ktoré utečenci získali v zahraničí, až po vojnové poistenie pre firmy.

To všetko si vyžaduje politickú vôľu Ukrajiny, ale aj jej priateľov na Západe. Z dlhodobého hľadiska je najlepšou zárukou bezpečnosti Ukrajiny členstvo v NATO. Okrem toho partneri sľúbili sieť bilaterálnych bezpečnostných záruk. Rovnako dôležité je to, čo môže Európska únia ponúknuť: nielen hotovosť, ale aj perspektívu členstva, dodáva The Economist.