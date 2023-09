Generál Macko: Spor o obilie ukazuje, že integrácia Ukrajiny do EÚ nebude ľahká

Je to naozaj také vážne, alebo bude vyhlásenie o zastavení dodávok zbraní trvať len do poľských volieb v októbri?

V tomto prípade narazila kosa na kameň. Je pochopiteľné, že Ukrajina potrebuje vyvážať to, čo dokáže vyprodukovať. Ich HDP sa minulý rok prepadol o takmer 40 %. Z niečoho musia financovať aj naďalej chod štátu a základné verejné služby. Už aj tak je Ukrajina závislá od priamej vonkajšej finančnej pomoci. Bez exportu svojej vlastnej produkcie to bude ešte horšie. Takže ukrajinská reakcia na embargo na jej obilie je pochopiteľná a nemá nič s prejavom nevďačnosti. Na druhej strane Zelenskyj si musí uvedomiť, že akokoľvek sme na jeho strane, krajiny, ktoré mu pomáhajú, tak robia len podľa všeobecných morálnych zásad a povinností z Charty OSN. Všetky krajiny majú svoje vnútropolitické problémy a volebné cykly. Hroziť arbitrážou pred voľbami nie je práve to najrozumnejšie. Verím, že ide o dočasné rozpory, ktoré sa pravdepodobne urovnajú ešte pred voľbami v Poľsku. Poľsko aj ostatné krajiny, ktoré podporujú Ukrajinu, sú si vedomé, že ak padne Ukrajina, budeme mať posilneného agresora na našich hraniciach. Ten by bol navyše presvedčený, že jeho prípadnej agresii nebudeme vedieť odhodlane čeliť. Náklady na zaistenie bezpečnosti a existencie by v takom prípade boli mnohonásobne vyššie ako cena za protekcionistickú ochranu agrárneho sektoru v Poľsku či EÚ. Táto roztržka je dočasná, ale naznačila, aké ťažké bude integrovať Ukrajinu do EÚ, a to nie preto, že nebude pripravená, ale preto, že by mohla viaceré krajiny vytlačiť z komfortnej zóny. Ukazuje sa, že napriek deklaráciám politikov lacné potraviny nikto vlastne až tak veľmi nechce.

Zelenskyj sa takto pustil do susedov a nahneval Poliakov Video Časť prejavu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na Valnom zhromaždení OSN v New Yorku. Kritizoval krajiny, ktoré predĺžili embargo na ukrajinské obilie (Slovensko, Poľsko, Maďarsko). Poľsko reagovalo najhlasnejšie a najtvrdšie - ohlásilo zastavenie dodávok poľských zbraní na Ukrajinu. / Zdroj: UN

Čoho sa môže toto vyhlásenie týkať? Môže to ovplyvniť aj už uzavreté obchody týkajúce sa napríklad obrnených vozidiel Rosomak, za ktoré dostáva Poľsko zaplatené?

V tomto okamihu považujem toto vyhlásenie za politický signál, a to dokonca viac pre domáce poľské publikum ako pre Ukrajinu. To, že by sa Poľsko vzdalo komerčného predaja svojich systémov ako Rosomak je nepravdepodobné. Bolo by to nelogické. Pokiaľ ide o pomoc zo skladových zásob, tak je už viac-menej aj tak vyčerpaná.

Môže sa takéto ochladenie vzťahov preliať aj na Slovensko?

Úradnícka vláda má len obmedzený manévrovací priestor a už si vybrala ochranárske opatrenia. Je to paradox, lebo tento rok síce bola u nás rekordná úroda pšenice, ale nie v potravinárskej kvalite. Takže chlieb bude ešte drahší, ale to asi teraz nik nebude riešiť. Bohužiaľ, Poľsko a prezident Zelenskyj touto roztržkou veľmi silno podporili slovenskú ruskú piatu kolónu a jej volebné ambície tesne pred voľbami. Všetci rusofili, ale aj viac ako polovica obyvateľstva, ktorá pod vplyvom propagandy odmieta akúkoľvek pomoc Ukrajine, dostali do rúk precedens, na ktorý sa budú odvolávať. Neočakávam však zastavenie komerčných dodávok našich zbraní a munície na Ukrajinu. To sú pracovné miesta a peniaze pre nás a tie nebudú smrdieť žiadnemu z politikov.

Ruský dron v Rumunsku? Čaputová o bezpečnostnej situácii Video Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová bola summite Trojmoria v Bukurešti, kde lídri riešili aj to, že na územie Rumunska dopadli trosky ruského dronu. / Zdroj: TV Pravda

V prípade, že by sa Slovensko tiež rozhodlo zastaviť dodávky zbraní, čoho by sa to mohlo týkať? Sú tu dohody týkajúce sa napríklad Zuzán 2 alebo munície – boli by v prípade ich porušenia nejaké sankcie?

Slovensko už nemá nič veľké alebo významné, čo by mohlo ponúknuť Ukrajine zo svojich vlastných zásob. Naša armáda bola podvyživená a z veľkej časti odzbrojená ešte pred ruskou inváziou. Darovaním materiálu sa len urýchlila desaťročia meškajúca modernizácia, ktorú dlhodobo brzdil Smer. Je preto paradoxné, že Smer teraz hovorí o odzbrojení našej armády veď to bola dlhodobá politika Smeru. Pokiaľ ide o Zuzany 2 a muníciu, to sú klasické komerčné kontrakty. Ak by sme ich nedodržali, hrozia výrobcom sankcie, respektíve zmluvné pokuty a veľké hospodárske straty. Tie by im musel kompenzovať štát, teda my všetci. Navyše chcem upozorniť, že tieto kontrakty nefinancuje Ukrajina, ale západné krajiny (napríklad Dánsko) a EÚ.

Črtá sa podobné ochladenie aj v prípade iných krajín ako Poľska?

Nemyslím si, že to bude masový jav. Krajiny na západ od Ruska by boli proti sebe a vlastnej bezpečnosti. Ukrajina drží ruského agresora ďaleko od nás. Ak padne, je naivné veriť, že Rusko sa zastaví na našich hraniciach. Naopak, bude pokračovať v agresii, ak nie priamo vojensky, tak hybridne určite. Najhorúcejším a ojedinelým kandidátom na ochladenie vzťahov bude práve Slovensko, kde až tri-štyri zvoliteľné politické strany majú silné proruské sympatie a dlhodobo pôsobia proti Ukrajine a jej podpore.