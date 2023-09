Najväčšie cvičenie: NATO pripravuje nezlomného obrancu a chystá sa poraziť OCCASUS (Rusko)

Severoatlantická aliancia už desaťročia niečo také neurobila. No veľká ruská invázia proti Ukrajine všetko zmenila. NATO na budúci rok na jar pripravuje najväčšie vojenské cvičenie od konca studenej vojny. Podľa denníka Financial Times sa doň zapojí 41-tisíc vojakov.

Nová éra

"Manévre sa uskutočnia v Nemecku, Poľsku a Pobaltí vo februári a v marci a sú súčasťou novej stratégie výcviku, v rámci ktorej vojenská aliancia uskutoční každý rok dve veľké cvičenia namiesto jedného. NATO bude trénovať aj boj proti teroristickým hrozbám mimo svojich bezprostredných hraníc,“ opísal Financial Times cvičenie, ktoré dostalo názov Steadfast Defender (Nezlomný obranca).

Ako by Američania po boku spojencov bojovali vo vojne Video Saber Junction sú každoročné manévre amerických pozemných síl so spojencami z NATO. Tentoraz sa do tohto cvičenia zapojilo štyritisíc vojakov zo 16 rôznych krajín, ktorí spolu cvičili v Spoločnom mnohonárodnom stredisku pripravenosti neďaleko Hohenfelsu v Nemecku. / Zdroj: US Army

"Žijeme v novej ére kolektívnej obrany,“ citoval portál Star and Stripes holandského admirála Roba Bauera, ktorý je od roku 2021 šéfom Vojenského výboru NATO a opísal, prečo je dôležité podobné manévre zorganizovať.

Financial Times pripomenul, že do cvičenia by sa malo zapojiť všetkých 31 krajín aliancie, ale aj Švédsko, ktorému na vstup do transatlantatickej organizácie stále chýba súhlas Turecka a Maďarska. Denník zároveň napísal, že scenár manévrov bude založený na tom, že aliancia čelí nepriateľskej aktivite vojenského bloku OCCASUS, ktorý predstavuje Rusko. Rovnakého oponenta NATO použilo pri cvičení Air Defender 23. To sa konalo v júni a boli to najväčšie letecké manévre v histórii aliancie. Experti hovoria, že aliancia sa musí zamerať na čo najrealistickejší nácvik bojových činností.

Ukrajinci ním ničia Rusov. Čo v útrobach skrýva nemecký leopard? Video Zdroj: TV Pravda

„Hlavný veliteľ síl Severoatlantickej aliancie v Európe (SACEUR) generál Christopher Cavoli je v tomto veľmi dobrý a zvyšuje kvalitu vojenských cvičení,“ povedal nedávno pre Pravdu generál vo výslužbe Ben Hodges, ktorý v rokoch 2014 až 2018 velil americkým pozemným silám v Európe. "Viem, že sa chce zamerať na čo najrealistickejšie manévre. Aby vojaci museli počas cvičení robiť rozhodnutia, nielen išli podľa vopred pripraveného scenára. Nastaviť takéto manévre je zložitejšie a drahšie, ale je to najlepší spôsob, ako zvýšiť pripravenosť jednotiek,“ vysvetlil Hodges.

Podobné cvičenia ako Steadfast Defender sú dôležité aj preto, že na júlovom summite vo Vilniuse sa NATO dohodlo, že chce mať k dispozícii 300-tisíc vojakov, z ktorých tretinu by malo dokázať nasadiť do desiatich dní. Vytvorenie modelu takýchto síl je však potrebné otestovať a pripraviť preň podmienky. Ak sa aliancia naozaj rozhodne vyslať vojakov v takom množstve, musí mať pre nich pripravenú logistiku, zásoby, ale aj takú bežnú vec ako ubytovanie.

Nielen zbrane. Nemecká nemocnica zachráni ukrajinské životy Video Nemecko dodalo Ukrajine úplne novú poľnú nemocnicu. Berlín to urobil prostredníctvom spoločnosťou Rheinmetall, ktorá má na starosti jej vytvorenie, školenie personálu a podporu. / Zdroj: Rheinmetall

Skúsenosti z Ukrajiny

Zároveň musí aliancia myslieť na to, či a ako inovovať výcvik jednotiek. Ukrajina vedie ofenzívu proti mohutnej ruskej obrane a je očividné, že na to ju nedokázala dostatočne pripraviť ani podpora aliancie.

"Vo všeobecnosti sa dá povedať, že Ukrajinci absolvovali tri až päť týždňov výcviku, čo najmä pre vojakov bez predchádzajúcich skúseností znamená, že sa dostali len na základnú úroveň znalostí a schopností. Na to, aby skutočne zvládli všetko, čo potrebujú, by sa museli školiť približne šesť mesiacov. Faktom však je i to, že Kyjev vedie úplne inú vojnu než ktorákoľvek z krajín NATO v minulosti. Skúsenosti z bojiska na Ukrajine budú pre alianciu kľúčové,“ reagoval pre Pravdu Hans Petter Midttun z Centra pre obranné stratégie, ktorý pôsobil v rokoch 2014–2018 ako nórsky obranný atašé v Kyjeve.