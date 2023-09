Migračná vlna neutícha. Nemecko zvažuje stále kontroly na hraniciach s Českom a Poľskom

Nemecká vláda v reakcii na nápor nelegálnych migrantov zvažuje zavedenie krátkodobých stálych kontrol na hraniciach s Českom a Poľskom. V piatok to vyhlásila nemecká ministerka vnútra Nancy Faeserová. Informuje o tom agentúra AFP a DPA.

„Dočasné stále kontroly by mohli ľudí od nelegálnej migrácie odradiť,“ povedala Faeserová pre nedeľník Welt am Sonntag. Dodala, že Nemecko už teraz zvýšilo počet policajtov na hraniciach s východnými susedmi.

Ministerka však upozornila, že prísnejšie kontroly nebudú znamenať, že „neprídu žiadny žiadatelia o azyl“. „Ak niekto požiada na hranici o azyl, Nemecko musí zo zákona žiadosť preskúmať,“ dodala. Taktiež vyhlásila, že ako zásadnú vníma ochranu vonkajších hraníc Európskej únie, ktorú dosiahne spoločným azylovým systémom.

Nemecko, Poľsko aj Česko sú súčasťou EÚ aj schengenského priestoru. Zavedenie hraničných kontrol v schengenskej zóne je povolené len za výnimočných okolností.

Český minister vnútra Vít Rakúšan v piatok na sociálnej sieti X napísal, že pre zhoršujúcu sa situáciu na balkánskej migračnej trase budú nemecká a česká polícia intenzívne spolupracovať v boji proti prevádzačom. Všetky ďalšie kroky vrátane prípadných kontrol na vybraných hraničných priechodoch oba štáty koordinujú.

Faeserová dnes v parlamente oznámila, že do konca augusta v Nemecku požiadalo o azyl 200 000 ľudí. Nie je vylúčené, že počet azylových žiadostí by mohol do konca roka dosiahnuť 400 000. Nemecké regióny dlhodobo hlásia, že sú kvôli starostlivosti o migrantov na pokraji svojich kapacít.

Minulý týždeň Berlín oznámil, že neprijme viac migrantov žijúcich v Taliansku v rámci dobrovoľného mechanizmu solidarity. Tento mechanizmus je vytvorený s cieľom pomôcť hraničným štátom EÚ, ktoré sú často prvými miestami, kam migranti prichádzajú.