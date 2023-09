Migranti si našli ďalšiu trasu do Nemecka. Cez Poľsko

O šiestej hodine ráno ohlasujú miestni prvých utečencov, pri ohrade s koňmi vraj stojí osem ľudí, prevádzač je už preč. Polícia prichádza za ôsmimi mladými mužmi zo Sýrie a odváža ich na stanicu. Na juhu Brandenburska neďaleko nemecko-poľskej hranice sa začína pre policajtov normálny pracovný deň. Stále prichádzajú nové telefonáty týkajúce sa ďalších skupín migrantov.

Video

Do obeda na jednej stanici narátajú 108 prípadov ilegálneho prechodu hranice. Policajti si každý deň uvedomujú, že sa situácia zmenila. Z Poľska sa stal kľúčový bod na ceste migrantov do Nemecka, uviedla nemecká verejnoprávna televízia ARD.

Počet nelegálnych vstupov na nemecké územie rýchlo rastie, a to už dva roky. Za mesiac nemecká polícia eviduje viac ako 10 000 prípadov, keď ľudia docestujú do krajiny bez potrebných dokladov alebo víz. Predvlani ich nebola za mesiac ani polovica. A ešte niečo sa zmenilo: hlavným miestom pre pohraničníkov už nie sú prechody s Rakúskom, ale s Poľskom. Zdroje v bezpečnostných kruhoch hovoria, že na jeseň sa počty vždy zvyšujú, tento rok je to ale nebývalé. Saský minister vnútra Armin Schuster z konzervatívnej Kresťanskodemo­kratickej únie (CDU) hovorí už o „skutočnej migračnej kríze“.

Video

Dôvodom je to, že Poľsko sa stalo kľúčovým bodom na ceste migrantov do Nemecka. Jednak sa balkánska trasa presunula do Poľska, jednak je tu Rusko, ktoré spoločne s Bieloruskom ďalej posiela migrantov do EÚ. Zatiaľ nie je jasné, či má na to ejaký vplyv aj poľská aféra týkajúca sa udeľovania víz za úplatok v zrýchlenom režime a bez náležitých previerok.

Čítajte viac Migračná vlna neutícha. Nemecko zvažuje stále kontroly na hraniciach s Českom a Poľskom

Balkánska trasa, ktorou sa do Nemecka dostáva väčšina migrantov, vedie z Turecka a pokračuje k cieľu už nie cez Rakúsko, ale cez Poľsko. Podľa informácií rozhlasových staníc WDR a NDR a denníka Süddeutsche Zeitung z pohovorov pracovníkov Spolkového úradu pre migráciu a utečencov (BAMF) so žiadateľmi o azyl vyplýva, že predovšetkým Sýrčania prichádzajú do Poľska, čiastočne ale aj do Česka, cez Srbsko, Maďarsko a Slovensko.

Ľudia z bezpečnostných kruhov udávajú rôzne dôvody na zmenu balkánskej trasy. Vplyv majú kontroly na hraniciach medzi Rakúskom a Nemeckom. Migrantov smerujúcich do Nemecka odrádza tiež to, že je Rakúsko pri ich registrácii starostlivejšie ako predtým. A úlohu zohráva aj situácia na hraniciach s Chorvátskom, odkiaľ už roky prichádzajú správy, že polícia utečencov násilne vytláča od hraníc.

Čítajte viac Strach z migrantov na Kysuciach: Denne tam vozia plné autobusy, okres strážia len dvaja policajti

Vznikla preto okľuka cez Srbsko, Maďarsko a Slovensko do Poľska, aj keď niektorí migranti z nej na Slovensku „odbočia“ a do Nemecka mieria cez Česko. Nemenovaní bezpečnostní činitelia tvrdia, že úrady v krajinách pozdĺž balkánskej trasy nemajú záujem na registrácii migrantov, pretože by potom boli samy zodpovedné za ich žiadosti o azyl. V rôznych mestách na severe Srbska pôsobia organizované skupiny pašerákov ľudí, ktorých ovládli celé úseky balkánskej trasy. Migrácia je totiž tiež obchodom. Pašeráci sa snažia robiť čo najlepšie ponuky a vyhľadávať nové cesty.

Okrem balkánskej trasy prichádzajú migranti do Poľska z Bieloruska. Podľa údajov brandenburského ministerstva vnútra v súčasnosti asi polovica osôb v prijímacích zariadeniach sa do EÚ dostala cez Moskvu a Minsk. Mnoho z nich malo ruské alebo bieloruské víza a pred cestou žili dlhší čas v Turecku alebo v Iráne či Spojených arabských emirátoch.

„Túto cestu si možno rezervovať vrátane letenky, víz do Ruska a Bieloruska a následného prepašovania,“ uviedlo brandenburské ministerstvo vnútra. Vzhľadom na to, že ide o nákladnú cestu, splácajú ju migranti pašerákom po príchode do cieľovej krajiny napríklad zo sociálnych dávok.

Od roku 2021, keď Moskva migrantov využila ako zbraň proti EÚ, bezpečnostní činitelia Rusko pozorne sledujú. Avšak hovoria, že za súčasným migračným tlakom Rusko nevidia. Ruské úrady však dohliadajú na udeľovanie víz a v polovici minulého roka pravidlá ešte uvoľnili. Zároveň aj na tejto ceste vznikol „biznis s migráciou“, a tak sa dá povedať, že zločin a politika pôsobia ruka v ruke.

Na priamu cestu z Bieloruska do Poľska sa však vydáva o niečo menej ľudí, čo určite súvisí aj s robustným nasadením poľskej pohraničnej stráže, ktorú však ochrancovia ľudských práv obviňujú z porušovania zákonov. Poľská vláda uviedla, že prílev migrantov z Bieloruska je čoraz organizovanejší a lepšie skrytý. Poliaci obviňujú Bielorusko, že nielen migrantov k hranici dováža, ale aj dáva náradie na ničenie bariéry na hranici alebo kamene, ktoré potom hádžu na poľských policajtov.

Napätie na poľsko-bieloruskej hranici viedlo k vzniku obchádzok: na severe cez Litvu a na juhu cez Ukrajinu do Poľska. Podľa nemeckých bezpečnostných činiteľov necháva Bielorusko vždy počas nejakého obdobia na určitých úsekoch hranice pašerákom voľné pole pôsobnosti.

To, že Rusko a Bielorusko naďalej využívajú migráciu ako hybridnú zbraň, vyplýva aj z analýzy rizík únijnej pohraničnej agentúry Frontex. Podľa nej pravdepodobnosť, že sa toto bude diať, rastie. Moskva má spojencov aj na južnej hranici EÚ. Tí môžu konať, ako si budú želať partneri v Rusku, a vytvárať tlak na hranice dvadsaťsedmičky z ďalších strán.