Ruská kniha dejepisu pobúrila aj Čečencov: Nás nikto urážať nebude

V autonómnom Čečensku na juhu Ruska stiahli zo škôl všetky učebnice najnovších dejín Ruska. Oznámil to predseda republikového parlamentu Magomed Daudov, podľa ktorého pokyn k tomuto kroku dal na jeho podnet Ramzan Kadyrov, stojaci na čele Čečenska. Autori učebnice "budú musieť prepísať kapitolu o represiami postihnutých národoch Sovietskeho zväzu", napísal Kommersant. Autorom učebnice je bývalý ruský minister kultúry, teraz poradca ruského prezidenta Vladimira Putina Vladimir Medinskij.

Učebnica dejepisu pre žiakov posledných ročníkov triednych škôl vyvolala podľa Daudova nespokojnosť medzi zástupcami národov prenasledovaných za sovietskeho diktátora Josifa Stalina. V učebnici sa podľa serveru Meduza píše, že počas druhej svetovej vojny Čečencov a ďalších Kaukazanov deportovali do nehostinných končín „na základe faktov o spolupráci s okupantmi“. Odhaduje sa, že od februára do marca 1944 bolo z Kaukazu do Strednej Ázie vysídlených 500 000 až 650 000 Čečencov a Ingušov, z ktorých každý štvrtý zahynul.

Nás nikto urážať nebude

„Celý náklad učebnice, o ktorej hovorím, bol v našej republike na príkaz Ramzana Achmatoviča (Kadyrova) odstránený zo škôl. V našej krajine nedovolíme urážať národy, tým skôr národy, ktorých predstavitelia priniesli neoceniteľný vklad v posilnení štátnosti a v obranu záujmov vlasti,“ napísal Daudov v sociálnej sieti. Tento zápis bol síce zakrátko vymazaný, ale zostal zdokumentovaný. Pôvodné znenie príspevku poslal ďalej čečenský minister Achmed Dudajev, ktorý ho neskôr tiež vymazal, napísal Kommersant.

Daudov sa sťažoval šéfovi odboru vnútornej politiky prezidentskej kancelárie Andrejovi Jarinovi a tiež Medinskému, ktorý priznal, že kontroverznú pasáž prevzal zo starej učebnice dejepisu a sľúbil dať túto kapitolu ruských dejín do poriadku. Vykonanie zmien schválil minister školstva Sergej Kravcov. Na prepísanie kapitoly vytvorili úrady zvláštnu pracovnú skupinu s účasťou šéfov regiónov, postihnutých počas vojny deportáciami, dodal Kommersant.

Úplne prekrútená história

Medinskij v štyroch učebniciach pre študentov vo veku od 16 do 18 rokov prináša úplne zrevidovanú interpretáciu rozpadu Sovietskeho zväzu, Putinovej éry i príčin vojny na Ukrajine, napísala minulý mesiac agentúra Reuters. Knihy odrážajú pohľad prezidenta Vladimíra Putina na dejiny: hrdosť na úspechy veľmoci, akou bol Sovietsky zväz, pobúrenie z poníženia, akým bol rozpad komunistickej ríše, a velebenie „novonarodeného“ Ruska pod vedením Putina, bývalého agenta tajnej služby KGB, ktorý je bývalý od posledného dňa roku 1999.

„Je to propaganda, a nie učebnica,“ zhodnotil Michail Kopica, ruský učiteľ dejepisu, ktorý po ruskej invázii na Ukrajinu z Ruska odišiel a teraz učí v škole v Čiernej Hore. Na otázku, či učebnica ukazuje silu alebo slabosť Ruska, odpovedá, že ukazuje oboje. „Režim ukazuje silu: budeme si robiť, čo chceme, a vy sa s tým budete musieť zmieriť,“ povedal. Na druhú stranu sa ale z knihy dá vycítiť, že si režim robí starosti. „Panujú obavy, že sa ukáže, že generácia vyrastajúca s internetom propagandu neprijíma alebo ju neprijíma v dostatočnej miere, a tak ju musia stále zosilňovať,“ povedal.