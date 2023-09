Francúzsko vyhovie pučistom a odíde z Nigeru: Po veľvyslancovi aj 1 500 vojakov

Francúzsky veľvyslanec v Nigeri sa v nasledujúcich hodinách vráti do Francúzska. Dnes večer to v rozhovore s televíznou stanicou TF1 oznámil francúzsky prezident Emmanuel Macron. Nigerská vojenská junta, ktorá sa moci chopila v júli, rozhodla na konci augusta o vyhostení veľvyslanca Sylvaina Ittého. Paríž však rozhodnutie neuznal a svojho diplomata ponechal na mieste. Najneskôr do konca roka odíde podľa Macrona zo západoafrickej krajiny aj 1500 francúzskych vojakov.