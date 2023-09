ONLINE: Zelenskyj sľúbil v USA, že dobyje Bachmut. Budanov tvrdí, že tam pochovajú ruskú armádu

Najdôležitejšie udalosti Vojna na Ukrajine trvá už 579 dní Storm Shadow v akcii: Ruské veliteľstvo čiernomorskej flotily v troskách Video

5:30 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa počas návštevy v Spojených štátoch minulý týždeň zaviazal, že armáda jeho krajiny získa späť mesto Bachmut a dve ďalšie sídla, ktoré nemenoval, napísal americký denník USA Today. „Bachmut znovu obsadíme,“ povedal Zelenskyj. Rusi dobyli Bachmut v máji, s významným príspevkom Prigožinovej žoldnierskej Vagnerovej skupiny. Ukrajina o zničené mesto zvádza ťažké boje v rámci protiofenzívy.

Hrozí, že mokré jesenné počasie a chlad počas zimy boje zastaví. Ukrajinský prezident však vo štvrtok redaktorom amerických médií povedal, že jeho vojaci získali skúsenosti s bojmi v týchto podmienkach minulý rok.

„V zime sa nemôžeme zastaviť,“ povedal Zelenskyj. „Moja odpoveď je, že urobíme všetko pre to, aby sme sa nezastavili počas náročných jesenných dní s nepriaznivým počasím a ani v zime,“ uviedla podľa USA Today.

Opätovné dobytie mesta by bolo pre Ukrajinu významným prielomom v protiofenzíve. Keď sa Kyjev snažil demonštrovať, že robí pokrok v boji proti ruským silám, tento týždeň uviedol, že nedávno dobyl späť dve dediny južne od Bachmutu. Počas stretnutia s malou skupinou novinárov, medzi ktoré patrili aj USA Today, Zelenskyj povedal, že verí, že Ukrajina môže svojou protiofenzívou získať späť dve ďalšie mestá.

„Myslím si, že obsadíme ďalšie dve mestá. Prepáčte, aké mestá, to vám nepoviem,“ povedal Zelenskyj. „A máme plán. Veľmi, veľmi obsiahly plán.“

Zelenskyj zdôraznil, že ruský prezident Vladimir Putin má na bojisku ťažké straty a ruská armáda má ťažkosti. „Potrebuje prestávku, pretože naozaj stratil ľudí, profesionálnu armádu, prehral,“ povedal Zelenskyj podľa USA Today.

Sú indície, že ďalšie dve mestá na dobytie, ktoré by mohol mať Zelenskyj na mysli, sú Soledar a Tokmak.

Šéf ukrajinskej rozviedky Kyrylo Budanov, ktorý bol so Zelenským na návšteve v USA, poskytol rozsiahly rozhovor portálu The War Zone. Tiež sa dotkol bojov v zimných podmienkach, ktoré nepovažuje za problém, ani pre Ukrajincov, ani pre Rusov. Upozornil, že v súčasnosti sa hlavné operácie vedú bez techniky, peši. Takto bojujú obe strany, keďže je frontová línia pokrytá delostrelectvom, sú tam protitankové ručné zbrane, ako aj množstvo mín a po novom aj veľa samovražedných dronov. To podľa Budanova znižuje možnosť použitia obrnenej techniky pri útokoch na minimum a používa sa na evakuáciu ranených či rýchly presun pechoty na konkrétne miesto.

Aj v prípade amerických tankov Abrams, ktoré majú čoskoro doraziť na Ukrajinu, hovorí o ich použití vo „veľmi špecifických dobre premyslených operáciách“.

„Ak sa použijú v prvej línii a len v kombinovanom boji, na bojisku dlho neprežijú. Treba ich použiť v prelomových operáciách, ale veľmi dobre pripravených,“ uviedol pre War Zone.

V prípade Bachmutu uviedol, že ukrajinské sily chcú mesto najskôr obkľúčiť, až potom do neho vstúpiť. Priamy boj o mesto by stál množstvo životov. Tvrdí, že Rusko premiestnilo do oblasti Bachmutu „svoju jedinú záložnú silu“, 25. armádu s 15-tisíc vojakmi, ktorej výcvik však nie je ukončený. Podľa neho to nie je veľký počet. Sú na severe od Bachmutu a tam budú aj pochovaní, dodal Budanov pre The War Zone.