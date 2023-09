Izrael má nové tanky Barak, ktoré využívajú umelú inteligenciu

Ak chce mať veliteľ tanku lepší prehľad o situácii okolo svojho vozidla, musí sa vystrčiť z poklopu. To platilo posledných zhruba sto rokov, odkedy sa tanky začali používať. V Izraeli sa to však stáva minulosťou. Do výzbroje zavádzajú novú generáciu obrnencov, ktoré využívajú umelú inteligenciu.

Oficiálne ide o stroje Merkava IV Barak (Blesk), ktoré začali vyvíjať v roku 2018. Izraelské ministerstvo obrany však o nich teraz hovorí ako o „piatej generácii tankov Merkava“. Minulý týždeň ich prevzal 52. tankový prápor zo 401. brigády, ktorý s nimi začne testovaciu prevádzku. Tank má totiž toľko nových elektronických prvkov s úplne novým spôsobom používania, že si na ne posádky musia najprv zvyknúť.

Tank Merkava IV Barak Video Zdroj: IDF

Najvýraznejším prvkom je prilba pre veliteľa, ktorá je podobná inteligentným prilbám pilotov najnovších stíhačiek ako je F-35. Veliteľovi umožňuje „vidieť“ skrz pancier tanku – nemusí sa teda vystrčiť z poklopu. Nejde len o to, že na displej pred očami veliteľa sa prenáša obraz z kamier a senzorov. Zapracovala tu umelá inteligencia a vďaka rozšírenej realite veliteľ vidí najmä to, čo je dôležité. Nie je teda zahltený príliš veľkým množstvom informácia, pretože umelá inteligencia mu ich prefiltruje. Napríklad krík nie je dôležitý, ale strelec s RPG áno.

zväčšiť Foto: Israeli Defense Ministry Prilba tank Merkava Barak Prilba umožňuje veliteľovi tanku „vidieť“ skrz pancier.

Rovnako významné je prepojenie tanku so zvyškom vlastnej jednotky a tiež s ostatnými zložkami armády. To, čo zistia senzory tanku, tak v reálnom čase vidia na svojich displejoch aj všetci ostatní vojaci. Na cieľ tak môže okamžite zaútočiť ten, ktorý má najvýhodnejšiu pozíciu. „To, že tank je vybavený širokou infraštruktúrou spoľahlivých senzorov umožňujúcich detekciu cieľov a to, že vie tieto informácie zdieľať so zvyškom ozbrojených síl, je skutočnou revolúciou na bojisku,“ uviedlo izraelské ministerstvo obrany.

Prvá verzia tanku Merkava vstúpila do služby v roku 1979. Merkava IV sa objavila pred 20 rokmi. Po piatich rokoch vývoja teraz vstupuje do služby Merkava IV Barak. Izraelské ministerstvo obrany plánuje získať každý rok približne tucet nových Barakov. Ako budú prichádzať nové obrnence, staršie Merkavy IV sa budú presúvať k záložným jednotkám. Prvou brigádou, ktorá bude kompletne vyzbrojená Barakmi, sa má stať práve 401. brigáda, a to v roku 2025.

Cenu nového tanku oficiálne nezverejnili, v izraelských médiách sa uvádza, že by mala byť niečo viac ako 3,3 milióna eur. Barak by však mal priniesť úsporu v inom smere. Vďaka jeho schopnostiam by dvojica tankov mala byť schopná vykonať prácu, na ktorú bolo v minulosti treba viac strojov.