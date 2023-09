Ako referuje web Kyiv Post, snahy Kremľa umlčať správy o zlyhaniach pozemných síl komentovala na internete ruská jednotka. „Ako dlho môže ministerstvo obrany a Šojgu skrývať prielom vo Verbove?“ pýtajú sa ruskí vojaci.

Ukrajinské drony si nájdu aj zakopaných Rusov Video

„Momentálne reálne hrozí, že sa nepriateľ dostane do tyla 56. výsadkového pluku 7. výsadkovej divízie v oblasti osady Novofedorivka,“ napísal ruský vojak. „Naši chlapci nebojujú za to, aby vykonávali bojové misie, ale za záchranu životov svojich priateľov v čatách. Je to rovnaká situácia, akú sme videli v Afganistane pred stiahnutím jednotiek, to isté sa stalo pred koncom čečenských vojen… Ľudia sú unavení. Neexistujú žiadne rotácie, žiadne dovolenky,“ doplnil.

Toto vyjadrenie nemenovaného ruského vojaka potvrdilo to, čo tvrdia aj viacerí ruskí vojenskí blogeri, že Ukrajinci zlepšujú svoje pozície v Novofedorivke a na niektorých ďalších pozíciách v okolí dediny Verbove.