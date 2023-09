ONLINE: Zbrane za reformy. Kyjev dostal list z USA

Ukrajina by mala urobiť mnohé reformy, ak chce naďalej prijímať vojenskú pomoc. Hovorí o tom pracovný návrh, ktorý krajina dostala z USA.

6:30 Spojené štáty poslali poslali predsedovi vlády Ukrajiny Denysovi Šmyhaľovi, kancelárii ukrajinského prezidenta a koordinačnej platforme darcov list so zoznamom reforiem, ktoré by Ukrajina mala urobiť, aby jej mohla byť naďalej poskytovaná vojenská pomoc, napísala Ukrajinská pravda. Podotkla však, že návrh je zatiaľ len pracovnou verziou a môže sa meniť.

Reformy majú aj časový plán, ktorý je rozdelený podľa priorít – do troch mesiacov, do polroka, jeden rok a 18 mesiacov. Týkajú sa najmä fungovania dozorných rád štátnych podnikov (napríklad príchod ďalších ľudí do štatutárnych orgánov firiem ako Ukrenergo či Naftogaz), protikorupčných orgánov (zvýšiť počet vyšetrovateľov protikorupčného úradu najmenej na 300), Najvyššej súdnej rady a súdnictva vo všeobecnosti. Prioritou v priebehu roka boli aj zmeny v práci ministerstva obrany Ukrajiny a orgánov činných v trestnom konaní, uviedla Ukrajinská pravda.

Ministerstvo obrany by napríklad malo „reformovať procesy a postupy vyzbrojovania a verejného obstarávania v súlade s normami NATO pre transparentnosť, zodpovednosť, efektívnosť a hospodársku súťaž v oblasti obstarávania obrany bez toho, aby došlo k poškodeniu vojenskej spôsobilosti krajiny“ či „prijať komplexnú novelu zákona o národnej bezpečnosti zameranú na posilnenie demokratickej civilnej kontroly a monitorovania ozbrojených síl, modernizáciu systému velenia a riadenia v súlade s princípmi NATO, ako aj transformáciu procesov riadenia a obranného plánovania s tzv. cieľom zvýšiť úroveň operačnej interoperability s NATO“.

Ukrajina by mala tiež liberalizovať tarify pri zemnom plyne a elektrine, pripraviť sa na integráciu energetických systémov s Európskou úniou vrátane rozvoja „zelenej energie“. Spojené by to malo byť s ochranou chudobných pred dopadom vyšších cien.

Medzi dlhodobé reformy (do roka a pol) patrí napríklad reforma Bezpečnostnej služby Ukrajiny (SBU), „najmä obmedziť právomoci SBU na presadzovanie práva len na tie, ktoré súvisia s kontrarozviedkou, antišpionážou, kybernetickou bezpečnosťou, a boj proti terorizmu“ a „posilniť parlamentný a civilný dohľad nad činnosťou SBU“.