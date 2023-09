Vyšetrovatelia potvrdili, že Poľsko vlani zasiahla raketa z Ukrajiny

Výbuch rakety v Poľsku, ktoré je členom Severoatlantickej aliancie, vlani podnietil obavy, že by rusko-ukrajinský konflikt mohol eskalovať aj za hranice Ukrajiny. Akýkoľvek útok na člena NATO by totiž na základe článku 5 o spoločnej obrane spojencov mohol zatiahnuť Západ do potenciálne jadrového konfliktu s Ruskom.

Nemecko ponúklo Poľsku systémy protivzdušnej obrany Patriot, aby mu pomohlo zaistiť vzdušný priestor. Berlín reaguje na incident, keď na východ Poľska dopadla pravdepodobne ukrajinská raketa protivzdušnej obrany a zabila dvoch ľudí.

Varšava a predstavitelia NATO však krátko po incidente zmiernili napätie tvrdením, že pravdepodobne išlo len o zablúdenú ukrajinskú raketu, vystrelenú v rámci obrany pred ruskými útokmi, ktorá nedopatrením dopadla do susedného Poľska.

Poľskí vyšetrovatelia podľa nemenovaných zdrojov oboznámených so záležitosťou zistili, že raketa, ktorá dopadla v obci Przewodów, bola strela protivzdušnej obrany S300 5-W-5 odpálená z ukrajinského územia, uviedol denník Rzeczpospolita.

„Táto raketa má dolet 75 až 90 kilometrov,“ citoval denník svoj zdroj. Dodal, že v tom čase sa ruské sily nachádzali na pozíciách, z „ktorých žiadna (takáto) ruská raketa nemohla zasiahnuť Przewodów“.

Ukrajina poprela, že by niektorá z jej rakiet dopadla v Poľsku. Rzeczpospolita uviedla, že ukrajinská strana neposkytla poľským vyšetrovateľom žiadne súvisiace dôkazy.