Odhalili pomník vagnerovcom. Ten ukázal, že pri Bachmute ich zomrelo 25-tisíc

Pomník tvoria tri trojuholníkové platne, ktoré sú navzájom sklonené vrcholmi k sebe. Po oboch stranách sú husto popísané malými skupinami číslic. Má ísť o čísla žoldnierov, ktorí boli zabití v bojoch o Bachmut. Spolu ich je 25-tisíc. A to ide len o straty vagnerovcov, nie jednotiek ruskej armády.

Spôsobili to Rusi. Porovnajte si Bachmut pred a po invázii Video

Bitka o Bachmut sa začala 1. augusta 2022. Na konci mája tohto roku prekonala aj bitku o Verdun, ktorá bola dovtedy s dĺžkou trvania 302 dní najdlhšou bitkou v moderných dejinách. Boje o Bachmut pritom pokračujú dodnes, čo je už 422 dní. Mesto obsadila ruská armáda, no ukrajinský protiútok po jeho krídlach hrozí jeho obkľúčením. Ukrajinci sa do bojov priamo v ruinách mesta teraz nepúšťajú, pretože tam by boli v nevýhode. V bojoch okolo Bachmutu ťažia z toho, že držia strategické výšiny.

Bachmut nemá pre Rusko žiadnu hodnotu, okrem propagandistickej. Je to jediné mesto, ktoré za posledný rok dobyli. Pre Ukrajincov má veľký význam v tom, že im umožňuje viazať ruské sily a spôsobovať im straty. Nedávno tam Rusi prišli rovno o tri brigády. Straty musia nahrádzať menej skúsenými mobilizovanými vojakmi, ktorí vydržia ešte menej. Tým sa vytvára cyklus v prospech ukrajinských ozbrojených síl.

Podľa nepotvrdených správ žiadal náčelník ruského generálneho štábu Valerij Gerasimov povolenie na stiahnutie vojsk z Bachmutu, ale prezident Putin mu to nedovolil. To Ukrajincom len vyhovuje. „Hrozba straty Bachmutu núti Rusov presúvať ďalšie a ďalšie jednotky do tejto oblasti, čo ich pripravuje o zdroje v iných sektoroch, ako napríklad na juhu,“ povedal šéf ukrajinskej rozviedky Kyrylo Budanov pre portál The War Zone. Zjednodušene povedané, ruskí vojaci zabití pri Bachmute neposilnia obranu v oblasti Robotyne.

Samotní Ukrajinci sa pritom na mesto nechystajú. „Ďalším krokom je odrezanie zásobovacích trás do Bachmutu. Prakticky robíme to isté, o čo sa snažili aj Rusi pri dobýjaní Bachmutu. S tým rozdielom, že oni zároveň po celý čas podnikali aj frontálne útoky na mesto, čo viedlo k veľkým stratám vojakov. To my nebudeme robiť. Pokúsime sa celé mesto obkolesiť a až keď bude obkľúčené, pokúsime sa doň vstúpiť,“ dodal Budanov pre The War Zone.

Apokalypsa v Kliščiivke: čo po sebe zanechali Rusi Video Zničená obec Kliščiivka v Doneckej oblasti. / Zdroj: Ukrajinské ministerstvo obrany

Jeho slová o veľkých stratách Rusov v bitke o Bachmut potvrdzuje teraz aj spomínaný pomník vagnerovcov, Ide dokonca o vyššie číslo, ako bol ukrajinský odhad. Kým na pomníku je 25-tisíc mŕtvych, Ukrajinci odhadovali, že vagnerovcov pri Bachmute zomrelo 21-tisíc. Celkové ruské straty potom Kyjev odhadoval na 40-tisíc mŕtvych.

Presné čísla na oboch stranách pritom nie sú známe. Americkí predstavitelia v máji odhadovali ruské straty na 100-tisíc, z toho 20-tisíc mŕtvych, zvyšok boli zranení a zajatí. Podľa zoznamu na pomníku je jasné, že tento americký odhad bol ešte konzervatívny. Z ukrajinskej strany nie sú k dispozícii žiadne informácie o padlých vojakoch. Na jar NATO odhadovalo, že ruské straty pri Bachmute sú päťkrát vyššie ako ukrajinské. Kyjev tvrdil, že tento pomer je ešte vyšší – sedem ku jednej,