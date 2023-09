Etnické napätie medzi Osetmi a ruskou armádou spôsobuje roztržky v ruskom 42. gardovom motostreleckom pluku, ktorý sa bráni proti ukrajinskej protiofenzíve v Záporožskej oblasti. Uvádza to americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW), na ktorý sa odvoláva spravodajský portál Ukrajinská pravda.

V jednotkách nasadených na Ukrajine pôsobí mnoho vojakov, ktorí nie sú etnickými Rusmi. Inštitút spomína video Arsena Temirajeva, branca zo Severoosetskej republiky, ktorý slúži v 70. gardovom motostreleckom pluku, v ktorom tvrdil, že ho ruskí vojaci zo 70. pluku zbili, ako aj ďalších dvoch vojakov zo 71. gardového motostrelecké­ho pluku.

O konfliktoch v ruskej armáde referuje tiež portál Novinky.cz. Policajti podľa svedkov zbili troch vojakov zo Severného Osetska Alanie. Arsen Temirajev utrpel viacero zranení. Vedenie Severného Osetska incident potvrdilo.

Arsen Temirajev bol odhodlaný bojovať za Rusko. Pochádza zo Severného Osetska, čo je rozľahlé územie Ruskej federácie. Stretol sa však tyraniou ultranacionalis­tických ľudí, v radoch ruskej armády. Zbitý bol 24. septembra pre svoj etnický pôvod v ukrajinskom meste Tokmak.

Na videu prezradil, že do domu, kde bol dorazila vojenská polícia a bez toho, aby niečo povedali, začali s brutalitou. „Položili nás ako ošípané tvárou k zemi. Mlátili pažbami. Príslušník vojenskej polície sa ma spýtal, akej som národnosti. Odpovedal som, že Osetinec. „Vyje*** drevo. Rusko je pre Rusov“. Bolo to veľmi zahanbujúce, tvrdí.

Jeden z príslušníkov jednotky vypálil dávku zo samopalu blízko jeho hlavy. Rozpálenú hlaveň mu pritlačil na chrbát. Potom jeho a ďalšieho etnického príslušníka naložili do, kde pokračovali v tyranii. Prestali až v kancelárii veliteľa vojenskej polície.

Vojenská polícia sa na neho vrhla, kvôli obvineniu miestnej obyvateľky. Tá označila Temirajeva a jeho spolubojovníkov za násilníkov. Podľa neho žena sama vodí vojakov za svojimi malými deťmi, ale on medzi nimi nebol: „Len plníme svoje úlohy a k nikomu nechodíme.“ Situácia sa nakoniec vyjasnila, ale Arsen trvá na tom, aby boli agresori boli potrestaní.

Po incidente začal pochybovať o ruskej propagande, ktorá naňho pôsobila: „Myslel som si, že nacisti sú na druhej strane. Sú však medzi nami.“

Úrady Severného Osetska 26. septembra na svojom telegrame uviedli, že muži z jednotiek dobrovoľníckych práporov Štorm Osetia a Alania incident v oblasti potvrdili.

Etnických konfliktov v ruskej armáde pribúda. V okupovanej dedine Mychajlivka v Záporožskej oblasti nastal konflikt medzi jednotkami čečenského vodcu Ramzana Kadyrova a Dagestanci. Počas hádky jeden z okupantov začal strieľať najskôr do vzduchu. Pri potýčke utrpel jeden z nich početné bodné rany nezlučiteľné so životom. To viedlo k otvorenej konfrontácii medzi jednotkami, počas ktorej boli použité granátomety, ručné granáty a automatické zbrane. Podľa Národného centra odporu boli úspešnejší Dagestanci.

Na oboch stranách prišlo o život dohromady 20 vojakov a viac ako 40 utrpelo zranenia. Veliteľa jednotky kadyrovovcov za trest poslali do prvej línie.

Vojenskí analytici Inštitútu pre štúdium vojny predpokladajú, že etnické napätie v ruských jednotkách na frontovej línii a v ich zázemí v okupovanej časti Záporožskej oblasti môže ohroziť integritu ruskej obrany a súdržnosť jednotiek v dôsledku nedávnych ukrajinských ziskov v tejto oblasti.