Nemecká vláda odklepla radikálnu zmenu prídavkov, Kindergeld končí

Nová dávka zlúči všetky existujúce príspevky – základný príspevok známy ako Kindergeld vo výške 250 eur, ktorý dostáva každé dieťa najmenej do veku 18 rokov, a ďalšie prídavky, napríklad po sociálne slabej rodiny. Podľa ministerky Pausovej nový systém bude „lepší, rýchlejší a priamejší“ než ten súčasný. O niektoré dávky si totiž rodiny kvôli byrokratickej náročnosti ani nežiadali, hoci na ne mali právo. To by sa malo zmeniť.

Zmeny v príspevkoch na deti vyvolali vo vládnej koalícii ostrú debatu, hlavne kvôli financovaniu nového systému. Jeho zavedenie zvýši v roku 2025 podľa odhadov náklady na príspevky o 2,4 miliardy eur. Počíta s tým kompromisné riešenie dojednané s ministrom financií Christianom Lindnerom. Účet by však v nasledujúcich rokoch mohol byť vyšší, ak rodiny budú čerpať niektoré dávky častejšie.

O novú dávku budú rodičia žiadať na jednom mieste, nie na viacerých úradoch, ako je vyžadované teraz. Vďaka jednotnej žiadosti tak bude jasné, na akú sumu má dieťa nárok.

Nová dávka bude zložená z pevnej a pohyblivej časti. Tá pevná bude zodpovedať prinajmenšom súčasnému príspevku na dieťa (Kindergeld), na ktorý majú nárok všetky deti, pohyblivá sa bude líšiť podľa príjmov rodiny. Na prídavky majú nárok aj zahraniční občania, ktorí v Nemecku pracujú, vrátane napríklad tých zo Slovenska či Česka.