Nevídaná kombinácia: Estónske robotické vozidlo je vyzbrojené arabskými kamikadze dronmi

Obranný konglomerát z Emirátov EDGE Group len pred pár mesiacmi kúpil väčšinový podiel v estónskej firme Milrem Robotics, ktorá sa venuje pozemným vojenským robotickým vozidlám. V krátkom čase je tu prvý výsledok ich spolupráce. Na zbrojárskom veľtrhu v Londýne predstavili bezposádkové bojové vozidlo THeMIS vybavené kamikadze dronmi Hunter 2-S.

Ukrajinské drony ničia ruské tanky Video Zdroj: Ukrajinské ministerstvo obrany

Kamikadze drony bývajú označované aj ako vyčkávacia munícia. Je to preto, že tieto prostriedky sú navrhnuté tak, aby sa relatívne pomaly pohybovali nad bojiskom (či inou cieľovou oblasťou) a vyčkávali. Na cieľ útočia až vtedy, keď sa objaví. Ide o zbrane, ktoré vypĺňajú priestor medzi riadenými strelami a klasickými dronmi. Od rakiet sa líšia rýchlosťou a tým, že sa relatívne dlho pohybujú okolo cieľovej oblasti. Od bojových dronov sa líšia tým, že nenesú zbrane, ktoré by vypúšťali, ale cieľ ničia výbuchom svojej bojovej hlavice. Preto sa im hovorí samovražedné drony.

Halcon Hunter 2-S je prvým dronom z Emirátov, ktorý využíva tzv. swarming technológiu. Znamená to, že každý dron vie zdieľať dáta a komunikovať so všetkými ostatnými. Vďaka tomu vedia útočiť ako organizovaný roj, ktorý zahltí obranu protivníka. Tento typ nesie 2 kg výbušniny, pohybuje sa vo výške 500 m cestovnou rýchlosťou okolo 60 km/h a má vytrvalosť 45 minút. Halcon je jednou z mnohých spoločností v konglomeráte EDGE Group. Drony Hunter 2-S by mal zaviesť do sériovej výroby v roku 2025.

zväčšiť Foto: Milrem Robotics robotické vozidlo THeMIS Estónske robotické vozidlo THeMIS vybavené zariadením na vypúšťanie kamikadze dronov.

Pásové vozidlo TheMIS firma Milrem Robotics z Tallinu úspešne vyviezla do 16 krajín vrátane Holandska, Španielska ťi Austrálie. Stroj má hmotnosť 1,6 t, šírku 2 m a dĺžku 2,4 m. Elektrický motor mu dáva maximálnu rýchlosť 20 km/h. Môže niesť širokú paletu výzbroje – guľomet, 40 mm granátomet, 30 mm kanón či protitankové rakety. Bez výzbroje môže slúžiť na transport materiálu či prevoz zranených. Koncom minulého roka sa Nemecko rozhodlo kúpiť 14 kusov týchto robotických vozidiel aj pre Ukrajinu.

Teraz hp výrobca vybavil zariadením na vypúšťanie štyroch dronov Hunter 2-S. Vďaka tomu, že je relatívne malé a bezposádkové, sa vozidlo môže priblížiť tesne ku frontovej línii bez toho, aby ohrozilo operátorov dronov. To poskytuje v boji niekoľko výhod. „Jednotky vybavené týmto systémom môžu rýchlejšie reagovať na blízke hrozby, alebo vďaka vypusteniu tesne pri fronte hlbšie na nepriateľskom území,“ povedal šéf vývojárov Milrem Robotics Juri Pajuste.