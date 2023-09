Slovenské odmínovacie stroje Božena 5 zachraňujú životy na Ukrajine

Ozbrojené sily Ukrajiny teraz prezradili viac o práci sapérov, ktorí používajú slovenské stroje Božena 5. Sapér je staršie označenie pre ženistu, ktorý má na starosti prácu s mínami. Tí, ktorí čítali román Jaroslava Haška Osudy dobrého vojaka Švejka, si nepochybne pamätajú na postavu sapéra Vodičku. V súvislosti s vojnou na Ukrajine sa tento termín začína opäť vracať do slovníka.

Slovenské Boženy vyrábajú v Krupine Video Zdroj: TV Pravda

„Je známe, že keď Rusi odtiaľto utiekli, zanechali za sebou mnoho „smetí“ – delostrelecké granáty, kazetovú muníciu, míny a pasce. Preto teraz pomáhame s humanitárnym odmínovaním tejto oblasti,“ hovorí veliteľ odmínovacej skupiny Dmytro s volacím znakom „Pain“. „Mojou úlohou ako veliteľa je vykonať prieskum, zozbierať informácie o teréne, na ktorom budeme pracovať, a naplánovať samotné odmínovacie úlohy,“ pokračuje Dmytro, ktorý má ako sapér dlhoročné skúsenosti.

Predtým so svojou jednotkou pôsobil v Doneckej oblasti, kde plnili nebezpečné úlohy. „Boli tam bojové úlohy, sabotážne práce, vytváranie priechodov a kladenie mín na obmedzenie pohybov nepriateľa. Pracovali sme tam spolu s pechotou na fronte,“ vyratúva. „Dnes, v Chersonskej oblasti, nemusíme pracovať pod sústavnou nepriateľskou paľbou, nemieria na nás drony ani lietadlá. Z psychického hľadiska je to o niečo ľahšie, ale práca sapéra je vždy riziková, preto nestrácame koncentráciu,“ dodáva Dmytro „Pain“.

Na odmínovanie tam ženisti používajú slovenské systémy Božena 5. Prvé dva kusy poskytla slovenská vláda v rámci humanitárnej pomoci ešte vo februári 2022, tesne pred ruskou inváziou. Ďalšie dva kusy odovzdalo Slovensko Ukrajine v januári 2023. Tento mesiac vyzbierali Slováci 650-tisíc eur na piatu Boženu v rámci iniciatívy Darček pre Putina.

Božena 5 je diaľkovo ovládané pásové odmínovacie vozidlo s hmotnosťou 12 ton. Odmínovanie vykonáva rotujúcim valcom s reťazami. Tie prenikajú do zeme do hĺbky minimálne 15 cm a buď vyvolajú explóziu míny svojím tlakom alebo nastraženú nálož rozbijú na kusy. Božena 5 je skonštruovaná tak, že odolá výbuchu 9 kg TNT, čo je bežná nálož protitankovej míny. Stroj sa pri práci pohybuje rýchlosťou 4 až 9 km/h a zanecháva za sebou odmínovaný pás so šírkou viac ako 2 m. Výhodou je, že si poradí aj s drôtenými prekážkami či hustou vegetáciou.

„Najviac ju používame na odstraňovanie protipechotných mín,“ hovorí operátor stroja Ivan s volacím znakom „Pasika“. „V tejto oblasti je veľa prachu, preto sa údržba musí robiť častejšie. Už sme si ale osvojili všetky detaily a s Boženou nemáme žiadny problém. Je veľmi účinná a veľmi pomáha nám, sapérom,“ dodáva Ivan.

Odmínovací systém: čo Rusi po seba nechali, Božena odstráni

Video Video: WAY Industries

Napriek vysokej účinnosti musia popri Božene naďalej pracovať aj ľudia. Iba skúsený sapér totiž môže definitívne potvrdiť, že v zemi neostali žiadne nebezpečné predmety. Božena však pomáha chrániť ich životy – sapéri totiž nejdú na nebezpečné územie ako prví, ale zbierajú zvyšky v bezpečnej vzdialenosti za ňou. Obyčajne Boženu sprevádza tím piatich ľudí – dvaja s detektormi kovov preverujú situáciu, dvaja zbierajú zvyšky mín a veliteľ monitoruje celý proces.

„Robot zničí všetko. Niečo z toho vybuchne, niečo možno nie, ale umožňuje nám to lepší progres. My potom používame sondy, detektory kovov a naše vedomosti. S kolegom „Írom“ hľadáme nevybuchnuté predmety a ak je to možné, zneškodníme ich na mieste. Čistíme polia pre farmárov, aby tí mohli pracovať pre našu ekonomiku. Krok za krokom pracujeme každý deň toľko času, koľko treba,“ dodal sapér Vasyl s volacím znakom „Holanďan“.