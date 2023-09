Putin formuje nových bojovníkov. Rokoval s bývalým veliteľom vagnerovcov, ktorého Prigožin označoval za zradcu

Ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok večer rokoval s niekdajším členom vedenia žoldnierskej Vagnerovej skupiny Andrejom Troševom o vytvorení dobrovoľníckych jednotiek určených najmä pre boj na Ukrajine. Informovala o tom agentúra TASS. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov povedal, že Trošev pracuje pre ministerstvo obrany. To podľa agentúry Reuters ukazuje, že sa ruské vedenie snaží dať najavo, že získalo kontrolu nad žoldnierskou skupinou, ktorá sa v júni neúspešne pokúsila vykonať ozbrojenú vzburu.

Vagnerovcom, ktorí sa osvedčili najmä v bojoch na Ukrajine, Putin krátko po ich vzbure ponúkol možnosť ďalej bojovať. Podľa denníka Kommersant ale naznačil, že by si želal, aby sa do vedenia skupiny namiesto jej doterajšieho šéfa Jevgenija Prigožina postavil Trošev. Prigožin zomrel v auguste pri leteckej nehode na trase medzi Moskvou a Petrohradom.

Výzva Putina na záver prejavu k národu po Prigožinovej vzbure Video Výzva Vladimira Putina na záver prejavu k narodu po Prigožinovej vzbure. / Zdroj: TS Kremľa

Podľa Kremľa sa štvrtkovej schôdzky Putina s Troševom, známym tiež pod prezývkou „Sivý“, zúčastnil ešte námestník ministerstva obrany Junus-Bek Jevkurov. Putin sa na Troševa obrátil s tým, že už skôr hovorili o tom, že sa bude zaoberať „formovaním dobrovoľníckych jednotiek, ktoré môžu plniť rôzne bojové úlohy, predovšetkým samozrejme v zóne špeciálnej vojenskej operácie“. Špeciálnu vojenskú operáciu Moskva nazýva inváziou svojich vojsk na Ukrajinu.

Čítajte aj Už žiadna špeciálna vojenská operácia. Putin vyslovene hovorí o vojne

Putin pripomenul, že Trošev sám v takejto jednotke viac ako rok bojoval. „Viete,…ako sa to robí, viete, ktoré problémy treba riešiť vopred, aby práca na bojisku išla čo najlepšie a čo najúspešnejšie,“ povedal. Vagnerovci sa z bojov na Ukrajine stiahli začiatkom júna.

Trošev je veterán vojen v Afganistane a Čečensku, za operácie v Sýrii dostal v roku 2016 najvyššie ruské vyznamenanie, Hrdina Ruskej federácie. V rámci Vagnerovej skupiny pôsobil ako náčelník jej štábu.

Ruskojazyčná verzia BBC uviedla, že americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW) niekoľko dní pred Prigožinovou smrťou informoval, že vedenie Vagnerovej skupiny obvinilo Troševa zo zrady. Bolo to v súvislosti s tým, že odišiel do súkromnej žoldnierskej skupiny Redut, spájanej s ruským ministerstvom obrany.

Čítajte aj Vagnerovci sú späť v Bachmute s novým veliteľom. Nie sú už taká hrozba, tvrdia Ukrajinci

Podľa britskej vojenskej rozviedky sa stovky bojovníkov predtým spájaných s vagnerovcami zrejme začali zapájať do bojov na Ukrajine, či už ako jednotlivci, alebo ako malé skupiny. Bojovníci vstúpili do jednotiek ruskej armády alebo do iných žoldnierskych skupín, uvádza sa v dnešnom príspevku britských vojenských spravodajcov na sociálnej sieti X.

Žoldnieri z Vagnerovej skupiny sú opätovne nasadzovaní do bojov v okolí mesta Bachmut na východe Ukrajiny. Uviedlo to v piatok britské ministerstvo obrany, ktoré sa odvoláva na informácie tajných služieb. TASR správu prevzala z agentúry DPA.

Britský rezort obrany uvádza, že v posledných týždňoch mohli byť až stovky bojovníkov, ktorí boli minulosti spájaní s vagnerovcami, opätovne nasadzované na Ukrajine. Posielaní sú tam ako jednotlivci, či v skupinách a bojujú za rôzne proruské zoskupenia.

„Ich skúsenosti budú v tomto sektore pravdepodobne obzvlášť žiadané. Mnohí poznajú súčasnú frontovú líniu po bojoch, ktoré tam boli minulú zimu,“ konštatuje britské ministerstvo.

Postavenie vagnerovcov nie je podľa rezortu obrany v Londýne jasné. Je však pravdepodobné, že boli začlenení do pravidelnej ruskej armády alebo iných súkromných armád.