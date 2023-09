Milenka? Korupcia? Ako svet prichádza o čínskych ministrov

Sú to čistky v rámci komunistického režimu Si Ťin-pchinga? Alebo je to len náhoda, že dôležití ministri čínskej vlády odstupujú a miznú?

Čo sa stalo?

Najprv to bol šéf diplomacie Čchin Kang. Na čelo čínskeho ministerstva zahraničných vecí nastúpil vlani v decembri, predtým takmer tri roky pôsobil ako veľvyslanec v USA. No už 25. júla Peking oznámil, že Čchin vo funkcii skončil. Podľa denníka Guardian dokonca na chvíľu z webu čínskeho ministerstva zahraničných vecí zmizli všetky správy o ňom.

Teraz to vyzerá tak, že scenár by sa mohol opakovať. Už istý čas nikto nevidel čínskeho ministra obrany Li Šang-fua, ktorý vedie rezort iba od marca 2023. Nie je jasné, čo sa s ním stalo, keďže Peking o jeho osude neinformuje. Tento týždeň sa televízia CNN pýtala, či Li čelí nejakému vyšetrovaniu. Hovorca čínskeho ministerstva obrany Wu Čchien na to reagoval s tým, že nevie o tom, že by nastala takáto situácia.

Rôzne chýry sa však rýchlo šíria. Špekuluje sa, že Li je zapletený do korupcie. Zdroje z prostredia americkej vlády a tajných služieb pre britský denník Financial Times uviedli, že minister obrany už pravdepodobne prišiel o funkciu. Nepotvrdili však, že Li má problém s korupciou.

Prípad Čchin Kanga je ešte pikantnejší. Americký denník Wall Street Journal napísal, že čínsky diplomat prišiel o funkciu pre mimomanželskú ľúbostnú aféru. Čchin mal údajne pomer so známou čínskou moderátorkou Fu Siao-tchien, ktorá pracovala pre Phoenix TV. Exminister sa s ňou podľa denníka Financial Times stretol už niekedy v roku 2010 v Londýne, ale ich románik sa začal až o desať rokov neskôr.

Fu má vraj syna prostredníctvom náhradnej matky, ktorého otcom je asi Čchin. Moderátorka to už pred niekoľkými mesiacmi naznačovala v príspevkoch na sociálnych sieťach. Zdá sa však, že Fu na to nakoniec doplatila. Od júna ju nikto na verejnosti nevidel a prestala byť aktívna aj na internete.

Jedno je isté. Režim neváha zasiahnuť ani proti vysokopostaveným predstaviteľom, keď sa odklonia od istých noriem správania. Otázkou je, či Čchin a Li doplatili len na to, alebo je ich zmiznutie súčasťou nejakých väčších čistiek v rámci toho, ako uplatňuje svoju moc Si Ťin-pching. Ten šéfuje čínskym komunistom už od roku 2012 a zároveň je prezidentom krajiny.

Tajomstvá za kulisami

Experti však priznávajú, že je takmer nemožné presne pochopiť, čo sa v skutočnosti deje v Pekingu, či prípady ministrov nejakým spôsobom súvisia, prípadne či sa chystá niečo ďalšie. Pozorovatelia čínskej politiky si však všimli, že Si v lete odvolal i dvoch vysokopostavených veliteľov raketových síl, do ktorých vláda mohutne investuje.

"Keď sa ma na to pýtate, na úvod hneď hovorím, že nemôžeme vedieť, čo tieto manévre v konečnom dôsledku znamenajú, alebo povedať, aké sú dôležité. Pokiaľ ide o záležitosti vnútornej politiky Komunistickej strany Číny, môžeme len špekulovať,“ reagoval pre Pravdu Stephen Noakes, riaditeľ Centra pre čínske štúdie na Aucklandskej univerzite.

Podľa odborníka je však zaujímavý najmä osud Li Šang-fua. "Vymenoval ho Si a je tam len krátko. Ako si všimli aj iní komentátori, čínsky líder už tak dlho rieši boj s korupciou, že na väčšine najdôležitejších postov sú už jemu verní ľudia. Takže to, že Li skončil, ak je to naozaj tak, môže naznačovať, že nikto nie je v úplne v bezpečí. Dokonca aj ľudia lojálni Si Ťin-pchingovi môžu mať problém s čistkami a prezident je ochotný ukončiť politické spojenectvá bez toho, aby sa o tom dlho debatovalo,“ pripomenul Noakes.

V prípade Li Šang-fua sa diskutuje, že za jeho problémami môže byť jeho predchádzajúce pôsobenie, keď mal na starosti obstarávanie pre ozbrojené sily.

"Nikto nevie, prečo Čchin a Li zmizli. Čo vieme, je, že minister zahraničia nemal problémy s korupciou, hoci Li a jeho prípad s ňou s najväčšou pravdepodobnosťou aspoň čiastočne súvisí. To, čo sa im stalo, nemusí byť rovnaké, takže možno trochu preháňame, keď sa usilujeme nájsť spoločné vysvetlenie,“ povedal pre Pravdu Steve Tsang, profesor a riaditeľ SOAS Inštitútu Číny na Londýnskej univerzite.

Odborník si však myslí, že je dôležité, že Čchin Kang a Li Šang-fu boli chránencami Si Ťin-pchinga. "Pre čínskeho lídra je trápne, že ich musel potrestať. Doteraz takto nepotreboval postupovať pri žiadnych ľuďoch, ktorí mu boli blízki. Si je pri moci už viac ako desať rokov a za ten čas z najvyšších pozícií odstránil takmer každého, kto pri ňom nestál,“ vysvetlil Tsang. Expert tvrdí, že je len na Siovi, aby rozhodol, čo bude ďalej s jeho chránencami. "Kým sa to stane, pre ostatných je politicky najbezpečnejšie sa tejto téme jednoducho vyhnúť. Je pravda, že ich odstránili. No nemali by sme to vnímať rovnako, ako keď v Číne zmiznú aktivisti za ľudské práva,“ zdôraznil Tsang.

"Čistka v raketovom vojsku a náhle zmiznutie dvoch ministrov, ktorých osobne podporoval Si Ťin-pching, poukazuje na neprehľadnosť, nepredvídateľnosť a pravdepodobne nespoľahlivosť režimu Si Ťin-pchinga. Ten si upevnil politickú moc v miere nevídanej od čias Mao Ce-tunga. Si, ktorý sa dostal k moci na základe protikorupčnej kampane a v rámci nej odstránil mnohých rivalov alebo vyzývateľov, by mohol z tejto najnovšej čistky na domácej pôde vyjsť bez problémov. Navonok to však opäť naruší medzinárodný imidž Číny ako zodpovednej veľmoci,“ uviedol pre Pravdu Vincent Wang, expert na Áziu z Adelphi University v New Yorku.