Ukrajinci používajú na tajné misie vrtuľník princa Andrewa

Ukrajina ešte pred vojnou kúpila vrtuľníky Eurocopter EC225 Super Puma, tie však nepatria ozbrojeným silám, ale používa ich ministerstvo vnútra. Ukrajinská rozviedka dostala počas vojny jeden starší modernizovaný vrtuľník UH-60A Black Hawk. Vojenské letectvo dostalo zo západu zatiaľ len tri stroje – britské helikoptéry Westland Sea King HU.5.

Ich dodanie oznámila britská vláda ešte v novembri 2022 a boli postupne dodané od januára do mája tohto roku. Zároveň prebiehal výcvik ich pilotov a pozemného personálu. Tento typ sa vyrábal v rokoch 1969 až 1995. Britské ozbrojené sily vyradili vrtuľníky Sea King v roku 2018, no stále ich používa Nemecko, Nórsko, Egypt, India a Pakistan.

Viacúčelové stroje plnili počas svojej kariéry celý rad úloh. Ukrajinskí piloti si ich aj napriek vysokému veku pochvaľujú. V reportáži BBC uviedli, že Sea King sa ľahko ovláda aj v ťažkých podmienkach, je priestranný, má dobrú nosnosť a ekonomickú prevádzku. Tieto vrtuľníky slúžia na Ukrajine na prepravu vojakov a materiálu, pri pátracích a záchranných misiách, ale aj na prepravu špeciálnych jednotiek. Pri týchto misiách operujú aj za nepriateľskou líniou. Je veľmi pravdepodobné, že sa v auguste podieľali na obsadení ropných plošín v Čiernom mori a na podpore výsadku špeciálnych síl na pobreží okupovaného Krymu.

Rusko zatiaľ nehlásilo zničenie ani jednej helikoptéry tohto typu. Ukrajinská strana z času na čas zverejní ich fotografie. Najnovšie sa objavil záber Sea Kingu s hlavou kreslenej postavičky na boku trupu a s menom Aviator. Ukrajinskí technici si ich tiež pochvaľujú. Podľa nich ostalo z pôvodnej helikoptéry len veľmi málo, väčšina súčastí bola pred dodaním na Ukrajinu modernizovaná.

Jeden z troch dodaných strojov má za sebou zaujímavú históriu. Redaktori BBC zistili, že slúžil už počas vojny o Falklandy v roku 1982 – a jeho súčasná ukrajinská posádka je teda mladšia ako ich vrtuľník. Navyše, pred 41 rokmi zohral významnú úlohu. Pilotoval ho veliteľ 820. perute Ralph Wykes-Sneyd, ktorý 14. júna 1982 preletel cez búrku, aby do Port Stanley prepravil veliteľa britských pozemných vojsk. Generál Jeremy Moore tak mohol prijať argentínsku kapituláciu. Žiadny iný stroj totiž vtedy nedokázal búrku prekonať.

„Bola to veľmi zaujímavá operácia,“ povedal pre BBC Ralph Wykes-Sneyd, ktorý je teraz v zálohe v hodnosti viceadmirála. „Prímerie ešte nebolo podpísané a tak stroj počas letu do Stanley nečelil len počasiu, ale aj pár stále pomerne nepriateľským Argentínčanom,“ dodal. Nebol pritom jediným známym pilotom, ktorý túto konkrétnu helikoptéru v minulosti riadil. V jeho jednotke slúžil počas vojny o Falklandy ako mladý námorný pilot aj princ Andrew, v súčasnosti známejší skôr sexuálnymi škandálmi ohľadom zneužívania dievčat. Na vrtuľníku, ktorý teraz slúži Ukrajincom, absolvoval niekoľko letov v roku 1982 aj on.