Podobne ako na Slovensku. Zmiešané hliadky zaviedli na hraniciach s Poľskom a ČR aj Nemci

Nemeckí policajti budú kvôli boju proti nelegálnej migrácii hliadkovať spoločne s českými a poľskými kolegami na českej a poľskej strane hranice. Dnes to oznámila nemecká ministerka vnútra Nancy Faeserová, ktorá sa na tom dohodla s českým a poľským náprotivkom Vítom Rakúšanom (STAN) a Mariuszom Kamiňským. Podľa Rakúšana ide o rovnaký model, aký teraz polícia využíva na Slovensku. So spoločnými česko-nemeckými hliadkami na českej strane hranice súhlasil český minister vnútra už pred týždňom. Trojica ministrov sa podľa Berlína tiež dohodla na vytvorení spoločnej operačnej skupiny proti prevádzačom.

„Spoločne chceme rozbiť krutú činnosť pašeráckych bánd, ktoré majú maximálny zisk z ľudskej núdze a ktoré pašujú ľudí bez ohľadu na život ohrozujúce podmienky. Zároveň musíme včas rozpoznať nedovolený vstup a zabrániť mu. Preto sme sa teraz dohodli posilniť na českom a poľskom území spoločné hliadky tamojšej polícia s našimi spolkovými policajtmi," povedala Faeserová. „Vytvárame navyše spoločnú operačnú skupinu, ktorá maximálne zvýši pátrací tlak proti skupinám prevádzačov,“ dodala.

České drony a migranti na česko-slovenskej hranici Video

„Jedná sa o rovnaký model, aký používame so Slovákmi, kde spoločné hliadky kontrolujú prevádzku už na slovenskej strane hranice. Tento postup sa ukázal ako veľmi účinný. Spolu s nemeckými kolegami budú hliadkovať aj českí policajti, spoločné hliadky môžu v prípade potreby zasahovať aj na nemeckej strane hranice," napísal ČTK Rakúšan.

Nemci operujú aj v Švajčiarsku

Spolkové ministerstvo vnútra poznamenalo, že na poľskej strane hranice už také spoločné hliadky pracujú, ich činnosť ale bude zintenzívnená, ako sa Kamiński a Faeserová vo štvrtok na okraj zasadnutia ministrov vnútra v Bruseli dohodli.

Čítajte viac Nemecko financuje skupiny, ktoré zachraňujú migrantov na mori. Rím žiada vysvetlenie

Spoločné hliadky na českej a poľskej strane hraníc sú podľa vzoru nemeckej spolupráce so Švajčiarskom, kde spolkoví policajti môžu v tesnej súčinnosti so švajčiarskymi policajnými silami vykonávať kontroly na švajčiarskom území, a brániť tak neoprávnenému vstupu migrantov do Nemecka.

Faeserová v stredu oznámila, že kvôli prevádzačom a nelegálnej migrácii nemecká polícia s okamžitou platnosťou začína na hraniciach s Českom a Poľskom zosilnené pružné a mobilné kontroly. Tieto kontroly nie sú stacionárne, ale prispôsobené aktuálnej situácii. Ministerka tiež zdôraznila, že migračnú krízu možno vyriešiť jedine spoločným európskym azylovým systémom, v opačnom prípade je budúcnosť otvorených vnútorných hraníc v EÚ ohrozená.

Čítajte viac Strany počas kampane v témach tápali toľko, že najviac vynikla bitka Matoviča a Kaliňáka. Ako hodnotia kampaň odborníci?

Vďaka týmto opatreniam Nemecko zatiaľ nezavedie stále hraničné kontroly, ktoré ale Faeserová v prípade ďalšieho zhoršenia situácie nevylučuje. Stále kontroly vykonáva Nemecko od roku 2015 na pomedzí s Rakúskom. Strážená ale nie je celá dĺžka hranice, ale len vybrané prechody.