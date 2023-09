Zomrela demokratka Feinsteinová, najstaršia americká senátorka

Zomrela dlhoročná americká demokratická senátorka Dianne Feinsteinová, ktorá v Kongrese vyše 30 rokov zastupovala štát Kalifornia. Informoval o tom denník The New York Times s odvolaním sa na rodinu. Feinsteinová bola najstaršou členkou Senátu, mala 90 rokov a v poslednej dobe sa stretla so zdravotnými problémami.