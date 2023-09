Osemdesiatročný Wałęsa chce znova búrať režim. Ak Kaczyński vyhrá voľby, bude občianska vojna, varuje

Spolu s nebohým pápežom Jánom Pavlom II. patrí Wałęsa vo svete k najznámejším Poliakom 20. storočia. Je tiež jediným žijúcim poľským laureátom Nobelovej ceny.

Bývalý elektrikár, odborársky predák, revolucionár, a hlava štátu z rokov 1990 až 1995, už dlhé roky trávi mimo veľkej politiky. Hoci jeho hviezda pohasína, dianie v krajine, ktorá sa pätnásť dní po Slovensku chystá na podobne osudové parlamentné voľby, ho nenecháva ľahostajným.

Foto: SITA/AP, Czarek Sokolowski Poland Democracy March Lech Walesa (vpravo) a líder opozičnej centristickej strany Donald Tusk na protivládnom pochode vo Varšave, ktorý sa konal 4. júna 2023, na 34. výročie prvých demokratických volieb v roku 1989.

V polovici októbra pôjde o to, či sa Kaczyńského Strana práva a spravodlivosti (PiS) po ôsmich rokoch vlády udrží pri moci. Prieskumy naznačujú, že má stále najvyššiu podporu. Na chrbát jej však dýcha opozičná Občianska platforma niekdajšieho premiéra a predsedu Európskej rady Donalda Tuska, ktorá má väčší koaličný potenciál, ako Kaczyńského ultrakonzervatívne, nacionalistické a klerikálne zoskupenie. PiS pritvrdzovaním protiimigrantskej agendy a vyhrocovaním vzťahov s Ukrajinou i Európskou úniou v posledných týždňoch loví voličov v rybníku krajnej pravice. V skutočnosti tak ale kanibalizuje svojich potenciálnych koaličných partnerov.

Tusk, naopak, volá všetky demokratické sily, aby spoločne ukončili vládnutie strany, ktorú opozícia obviňuje z obmedzovania nezávislosti justície a médií i rušenia základov právneho štátu.

A čo si o tom myslí legendárny jubilant?

Lídrovi Občianskej platformy, ktorý v piatok prišiel do Gdanska ako jeden z prvých gratulantov, oslávenec sľúbil, že sa v nedeľu zúčastní na opozičnom pochode.

Wałęsa bol už aj na júnovej generálke, keď ulicami Varšavy pochodovalo niekoľko stotisíc ľudí. Pravda, vtedy svoj príhovor pred zhromaždeným davom nedokončil. Chcel vraj povedať, ako vidí to, čo sa deje, jeho slová ale nemali ohlas, aký očakával.

„Hovoril som starým štýlom. Nevšimol som si to, čo si všimol Tusk. Ide o inú generáciu, ktorá nie je zaťažená komunizmom a agentmi. Súčasná generácia chce bojovať s následkami a moja generácia hľadala príčiny. V tom sa líšime. Príhovor som prerušil, lebo som si uvedomil, že moji poslucháči sú iné pokolenie, ktoré vyžaduje niečo iné. Dedko hovoril o príčinách, ale ich zaujímali dôsledky: odstavte PiS! Ale prečo je PiS taký aký je – to ich nezaujímalo,“ poznamenal v rozsiahlom rozhovore, ktorý v piatok zverejnil portál Onet.

Nezostal však zatrpknutý a dodal: „Moja generácia sa neustále pozerá späť, zatiaľ čo oni sa posúvajú vpred. Takže vlastne asi majú pravdu.“

Foto: TASR/AP, Czarek Sokolowski Poľsko protest opozícia zákon Rusko vplyv uarus Líder opozičnej strany Občianska platforma a expremiér Donald Tusk (vpravo) a Lech Walesa počas protivládneho pochodu vo Varšave 4. júna 2023. Walesa má na sebe tričko s nápisom KONSTYTUCJA (ÚSTAVA) ktorým už roky pripomína súčasnej poľskej pravicovej vláde, že by mala rešpektovať ústavu.

Wałęsa sa pritom jednoznačne stavia na stranu Tuska. „Či už to chce alebo nie, podporím ho. Myslím si, že je to dobrý politik. Ešte lepší ako Wałęsa,“ povedal jubilant pre Onet bez falošnej skromnosti.

Jeho životný príbeh je úzko spätý z gdanskými lodenicami, ktoré niesli Leninove meno. V roku 1967 tam nastúpil ako elektrikár. Stal sa odborovým aktivistom. O tri roky neskôr už bol členom štrajkového výboru lodenice. Za svoju odborovú činnosť ho režim prenasledoval – sledovali ho, zatkli a v roku 1976 prepustili z práce.

V lete 1980 sa Wałęsa preslávil ako ikonická postava protivládnych protestov. V auguste zohral kľúčovú úlohu pri rokovaniach, ktoré viedli k prelomovej dohode medzi štrajkujúcimi robotníkmi a vládou. Solidarita, ktorú spoluzakladal, sa stala prvým nezávislým odborovým zväzom vo východnom bloku.

Wałęsu, ako symbol boja proti totalite, v januári 1981 vrúcne prijal poľský pápež Ján Pavol II. V silne katolickom Poľsku takáto pocta ešte viac zvýšila prestíž fúzatého odborára, ktorý na klope saka nosí vždy medailón Panny Márie.

„Karneval slobody“, ako sa hovorilo mesiacom nasledujúcim po vzniku Solidarity, ale netrval dlho. V závere roka režim utiahol znova závity, zaviedol výnimočný stav, zakázal Solidaritu, a uväznil jej predákov, medzi nimi aj Wałęsu. Po roku ho prepustili na slobodu a mohol nastúpiť aj späť do lodenice.

Nobelovu cenu za mier, ktorú mu udelili 5. októbra 1983, si pre istotu nešiel osobne prevziať. Poslal za seba manželku Danutu, matku jeho ôsmich detí. Obával sa, že by ho režim nevpustil späť do vlasti.

Foto: SITA/AP Poľsko, Lech Walesa, protest Stúpenci niekdajšieho poľského prezidenta Lecha Walesu protestovali v lodeniciach v Gdansku.

Štyridsiate výročie tejto pocty je súčasťou gdanských osláv Wałęsovej osemdesiatky. Sám oslávenec Nobelovej cene pripisuje veľký význam. Nie si je dokonca istý, či by sa bez nej podarilo poraziť komunistický režim. „Vtedy nám ubúdali sily. Naša plachetnica strácala výkon a toto bol vietor do poľských plachiet. Na svete je veľa elektrikárov, no asi niet elektrikárov, ktorí by získali Nobelovu cenu,“ povedal Wałęsa pre televíziu TVN

Uvoľňovanie politických pomerov v Sovietskom zväze sa v druhej polovici 80. rokov prejavilo aj v Poľsku. Reformné krídlo komunistov nadviazalo kontakty s opozíciou. Zasadli dokonca s Wałęsom a spol.za okrúhly stôl a pristúpili aj na vypísanie poloslobodných parlamentných volieb. V nich v júni 1989 triumfovala opozícia.

Koncom roka 1990 prišla veľká chvíľa bývalého robotníka z lodeníc. V prvých priamych voľbách hlavy štátu v dejinách Poľska suverénne zvíťazil.

Ekonomická transformácia s bolestivými reformami ale z prvej polovice deväťdesiatych rokov spravila ťažké obdobie. Popularita Wałęsu prudko klesala aj vinou jeho zložitej povahy, keď sa prekážky pokúšal prekonávať neraz svojhlavo. V neskorších rokoch sa ešte dvakrát uchádzal o znovuzvolenie, ale ani raz neuspel.

Foto: Febiofest 50-walesa Na 70. narodeniny Lecha Walesu mal premiéru film, ktorý o ňom nakrútil Andrzej Wajda. Walesu stvárnil Robert Więckiewicz.

Počas prezidentovania sa mu rozpadol aj jeho pôvodný tím. Okrem iných odvolal svojho pobočníka Jarosława Kaczyńského, ktorý riadil prezidentskú kanceláriu. „Kým presne dodržiaval moje pokyny, všetko bolo v poriadku,“ povedal Wałęsa pre Onet. Problémy podľa neho začali, keď sa Kaczyński pokúšal hrať prvé husle, čo podľa exprezidenta nezvláda.

„Poznám Kaczyńského. Myslí to dobre, on je ale teoretik a odstraňuje všetko, čo mu na ceste prekáža. ,Aha, odstránime súd, to bude najlepšie pre národ,' pomyslí si. Potom ho vyruší tlač, odstráni aj tú a tiež si bude myslieť, že je to dobré pre národ. A tak rad radom odstraňuje, až kým mu nezostane diktatúra,“ vystavil Wałęsa vysvedčenie svojej niekdajšej pravej ruke.

O lídrovi opozície má zakladateľ Solidarity podstatne lepšiu mienku. „Tusk je jediným záchrancom Poľska pred občianskou vojnou,“ povedal Wałęsa pre TVN. „Ak Kaczyński vyhrá, budeme mať občiansku vojnu. Stopercentne. Otázkou je len kedy,“ dodal.