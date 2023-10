V USA odvrátili bankrot federálnej vlády. Na 45 dní

Zákon krátko pred začiatkom nového fiškálneho roka odvracia ochromenie vládnych úradov a agentúr, takzvaný shutdown, neobsahuje však ďalšiu pomoc Ukrajine brániacu sa ruskej agresii. Teraz zamieri k podpisu k prezidentovi Joeovi Bidenovi; považuje sa za pravdepodobné, že ho podpíše, uvádza agentúra DPA.

Líder demokratickej väčšiny v Senáte Chuck Schumer po hlasovaní povedal, že „je to deň plný zvratov, ale Američania si môžu oddýchnuť: shutdown dnes nenastane“.

Republikánsky predseda Snemovne reprezentantov Kevin McCarthy v sobotu ráno nečakane prišiel s návrhom prechodného rozpočtu, a vystavil tak demokratov tlaku na jeho prijatie. Kvôli rozloženiu síl v Kongrese bola pre prijatie zákona potrebná podpora oboch politických táborov. Pre Biely dom bola ďalšia pomoc pre Ukrajinu prioritou, demokrati však stáli pred dilemou, či pre spor o podporu Kyjeva ochromiť chod federálnych úradov a agentúr, píše DPA. Zákon na druhej strane počíta so zvýšením federálnej pomoci pri katastrofách v rozsahu, aký požadoval prezident Biden.

Televízia CNN na svojej internetovej stránke uvádza, že vedenie Demokratickej strany v Snemovni reprezentantov dalo najavo, že očakáva, že republikánsky predseda komory McCarthy príde na ďalšiu schôdzu so zvláštnym zákonom týkajúcim sa pomoci Ukrajine. Podľa britskej BBC zástupcovia Bidenovi administratívy upozorňujú, že krátkodobo by mohli dodávky pomoci od Spojených štátov pre Ukrajinu viaznuť.

„Úplne očakávam, že predseda Snemovne reprezentantov dodrží svoj záväzok voči Ukrajincom a zabezpečí v tejto kritickej chvíli schválenie pomoci ich krajine,“ odkázal McCarthymu prezident Biden.

DPA poznamenáva, že zákon o núdzovom financovaní neobsahuje žiadne výrazné obmedzenie výdavkov, čo môže znamenať pre McCarthyho problémy v jeho vlastnej strane, pretože presne to požadovali jej radikálni zástupcovia. Republikáni majú v Snemovni reprezentantov len tesnú väčšinu, čo posilňuje pozíciu radikálneho krídla. Niektorí jeho predstavitelia dávali v poslednom čase najavo, že by McCarthyho chceli funkcie predsedu zbaviť. Začiatkom tohto roka sa ho do nej zákonodarcom podarilo zvoliť až na 15. pokus, keďže ho odmietala podporiť časť straníckych kolegov.

BBC očakáva, že súčasné problémy so schvaľovaním financovania federálnej vlády sa budú o 45 dní opakovať.