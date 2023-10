BBC o Smere a voľbách na Slovensku: Vyhrala populistická promoskovská strana

"Hrozba vyvolala obavy medzi členmi Európskej únie a NATO a zároveň si získala podporu na sociálnych sieťach medzi Slovákmi, ktorí tradične prejavujú vrúcne postoje k Moskve,“ uviedla na svojom portáli BBC.

Podobne voľby na Slovensku opísala aj agentúra Reuters, ktorá hlási, že v nich zvíťazil proruský expremiér.

"Vláda na čele s Ficom a jeho stranou Smer by mohla viesť k tomu, že člen NATO Slovensko sa pripojí k Maďarsku a spochybní konsenzus Európskej únie o podpore Ukrajiny v čase, keď sa EÚ snaží zachovať jednotu v odpore proti ruskej invázii. Signalizovalo by to aj ďalší posun v regióne proti politickému liberalizmu, ktorý sa môže posilniť, ak konzervatívna strana Právo a spravodlivosť vyhrá voľby v Poľsku, ktoré sa konajú v októbri,“ pripomenul Reuters.

