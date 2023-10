Rusi si nie sú istí, či vládu zostaví Fico. Slovensko by chceli mať neutrálne

Ako „alarmujúci signál pre protiruské kruhy v Európe“ označil víťazstvo Smeru – SSD predseda výboru hornej komory ruského parlamentu pre informačnú politiku Alexej Puškov.

„Napriek úsiliu Washingtonu a Bruselu parlamentné voľby na Slovensku vyhrala opozičná strana Roberta Fica Smer s 23 % hlasov. Liberáli, ktorí sú na druhom mieste so 17 %, sú výrazne pozadu,“ píše na komunikačnej platforme Telegram senátor Puškov, bývalý predseda zahraničného výboru dolnej komory ruského parlamentu.

Fico: Čakáme na telefonát od prezidentky Čaputovej Video

„Teraz bude všetko závisieť od toho, či Fico bude schopný vytvoriť vládu v koalícii s inou stranou – vlastné kreslá mu v parlamente nestačia,“ varoval Puškov pred priskorými oslavami. Na radosť však už teraz vidí dôvody: „Prvé miesto jeho strany, ktorá sa stavia proti politike EÚ voči Ukrajine a Rusku, je pre protiruské kruhy v Európe veľmi alarmujúcim signálom. Fico je známy svojou ostrou kritikou kyjevského režimu, politiky protiruských sankcií a vojenskej podpory Ukrajiny. Sľúbil, že ak sa dostane k moci, ,nedá Ukrajine ani jeden patrón',“ napísal Puškov.

Možné problémy slovenského expremiéra s vytvorením koalície, pripúšťa aj agentúra RIA Novosti. Podľa nej volebné víťazstvo Roberta Fica nezaručuje, že nevyhnutne zasadne do kresla šéfa vlády.

Predvolebný duel Ide o pravdu: Fico a Kollár Video

Expert, ktorého agentúra oslovila, si dokonca trúfol predpovedať, že predsedovi Smeru sa nepodarí vytvoriť vládu. „Ficovo víťazstvo neznamená, že bude premiérom. Nepustia ho do premiérskeho kresla a jeho stranu do vládnej koalície… Budú v opozícii,“ prognózuje Vadim Truchačov, odborník na strednú Európu z Ruskej rady pre medzinárodné záležitostii. Docent Štátnej univerzity humanitných vied však podľa vlastných slov verí, že „nový slovenský kabinet bude predsa len menej rusofóbny a môže znížiť objem vojenskej pomoci Ukrajine“.

Smer podľa Truchačova nemá veľa možností na zostavenie vládnej koalície. „Ficova strana má 42 kresiel, Slovenská národná strana, ktorá má 10 kresiel, je určite pripravená ísť s ním do koalície,“ poznamenal ruský politológ pre RIA Novosti s tým, že strana Andreja Danka je podľa neho „ešte viac proruská“. Ficovu stranu charakterizuje slovami, že „nie je proruská a nie je ani protiruská.“ So Slovenskou národnou stranou nepôjde do koalície druhá ľavicová strana Hlas – SD na čele s expremiérom Petrom Pelegrínim", predpokladá Truchačov.

Podľa experta všetko závisí od Pellegriniho strany. Tá ale podľa neho pravdepodobne vytvorí koalíciu s euroatlantickými stranami. "Ak sa nedokážu dohodnúť, zapojí sa Česká republika, Európska únia a NATO. Vytvoria vládu, ktorá bude menej rusofóbna ako tá súčasná, ale zachová základy kurzu Slovenska. Slovensko bude naďalej vyzbrojovať Ukrajinu, hoci menej ako predtým. Slovensko sa bude využívať ako tranzitný uzol pre dodávky zbraní Ukrajine, i keď možno prestane samo dodávať zbrane,“ cituje agentúra člena Ruskej rady pre medzinárodné záležitosti.

Fico sa sťažuje na Pavla, nemôže sa tešiť z Klausa a Zemana Video

Politológ pripomenul slová českého prezidenta Petra Pavla, že Ficov návrat do slovenskej vlády by mohol negatívne ovplyvniť vzťahy medzi Bratislavou a Prahou. čo podľa neho naznačuje, že šéf Smeru post premiéra nezíska. „Je to vážny faktor pre slovenskú politiku, ktorá v zahraničnej politike veľmi silno prihliada na Českú republiku,“ povedal Truchačov.

Ficovo víťazstvo pre Rusko znamená, že „približne tretina“ slovenských voličov hlasovala za zlepšenie vzťahov s Moskvou a ukončenie pomoci Kyjevu. Taká požiadavka v slovenskej spoločnosti existuje, konštatuje Truchačov a vyvodzuje z toho záver: „Je to dobrý základ do budúcnosti. Znamená to, že Rusko by malo venovať viac pozornosti tejto krajine a spolupracovať s mladšími politikmi.“

Čítajte viac BBC o Smere a voľbách na Slovensku: Vyhrala populistická promoskovská strana

Naratív domnelého zasahovania západných spojencov do zostavovania novej slovenskej vlády Truchačov rozvíjal už pred voľbami. V stati nazvanej „Je načase, aby sa Rusko začalo zaoberať Slovenskom“ v internetových novinách Vzgliad uprostred minulého týždňa napísal: „Rusko môže zo Slovenska urobiť aspoň krajinu, ktorá má k nemu neutrálny postoj, a prelomiť tak jednotu tvrdého protiruského ‚frontu‘ v Európe. Sú na to všetky predpoklady. So Slovákmi sa treba len riadne zaoberať, ako to robí Česká republika, EÚ a NATO.“

Ruský politológ Fica pochválil za to, že sa postavil proti „bezuzdnej podpore“ Ukrajiny: „Podľa jeho slov nemožno pomáhať krajine, ktorá si ctí nacistov. Okrem toho sa mimoriadne tvrdo vyjadril o snahe Ukrajiny žalovať Slovensko za zákaz dovozu ukrajinských poľnohospodárskych výrobkov. Fico tiež vyzval na rokovania EÚ a NATO s Ruskom.“

Truchačov pripomenul, že Fico už „v roku 2008 ako prvý európsky líder povedal, že vojnu v Južnom Osetsku rozpútalo Gruzínsko. V roku 2009 počas plynovej krízy medzi Ruskom a Ukrajinou sa postavil na stranu Ruska. Napokon po roku 2014 sa Fico dôsledne vyjadroval v prospech rokovaní s Ruskom a ostro kritizoval politiku sankcií,“ dokončil výpočet Ficových zásluh z pohľadu Moskvy ruský expert.

Čítajte viac Fico potvrdil, že chce byť premiérom: Ak by som sa o funkciu neuchádzal, sklamal by som voličov

Hoci Truchačov predpovedá, že „pod tlakom Západu“, ktorý má na Slovensko „silné páky“, vznikne v Bratislave „euroatlantický“ kabinet, ten podľa neho „nebude taký protiruský“ ako doterajší. „Zmäkčenie sa však bude týkať najmä rétoriky – podpora Ukrajiny bude pokračovať, vzťahy s Ruskom sa neobnovia. Západné médiá sa teda boja zbytočne,“ usudzuje.

Expert ale vidí veľké možnosti pre Rusko, ako si k sebe Slovensko v budúcnosti viac pripútať. Priaznivé predpoklady vníma v jazykovej príbuznosti i dvestoročnej tradícii rusofilstva na Slovensku, ako i v tom, že podľa prieskumov len približne každý druhý Slovák odsudzuje Rusko za vojnu na Ukrajine a každý piaty si želá jeho víťazstvo.

Rusi by si však podľa Truchačova mali uvedomiť, že väčšina Slovákov nechce vystúpiť z Európskej únie a dokonca ani z NATO. „Preto je hranicou našich možností urobiť zo Slovenska krajinu, ktorá je voči nám neutrálna a relatívne viacvektorová. Vzhľadom na štandardy súčasnej Európy to však bude nesporný úspech. Jednoducho je potrebné venovať tejto krajine náležitú pozornosť a nemávnuť nad ňou rukou ako nad ‚maličkosťou, od ktorej nič nezávisí‘ . Veď keby nič iné, tak má svojich zástupcov v EÚ. A po Slovensku môže nasledovať Česká republika, ktorá je jej blízka a od ktorej závisí viac,“ uzatvára ruský politológ.