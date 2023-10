Zmluva s diablom - Kubánci, ktorí na Ukrajine bojujú za ruskú armádu

César sa chcel hlavne dostať z Kuby. Ako barman, ktorý mal v Havane problémy s nedostatkom peňazí, sa vlani pokúsil na vratkom člne doplávať do Miami. Musel sa však vrátiť, keď ho zadržala americká pobrežná stráž. Teraz sa pripravuje na druhý pokus o útek: priamym letom do Moskvy. Letenku Césarovi zaplatili Rusi, ale aj tak má vysokú cenu – súčasťou dohody je, že Kubánec vstúpi do ruskej armády a bude bojovať na Ukrajine, píše denník Politico.