Kyjev po výhre Fica rešpektuje voľbu slovenského ľudu

„Rešpektujeme voľbu slovenského ľudu. Ale je príliš skoro hovoriť, ako výsledok týchto volieb ovplyvní pozíciu Slovenska,“ cituje agentúra AFP šéfa ukrajinskej diplomacie Kulebu. Minister dodal, že čaká na zloženie budúcej slovenskej vládnej koalície.

Europejska pravda pripomína, že o tom, že slovenská vláda by sa pod vedením Fica pridala ku krajinám ústretovým voči Rusku, svedčí už jeho vyhlásenie na nedeľňajšej povolebnej tlačovej konferencii. Povedal, že jeho strana urobí všetko pre to, aby „mierové rozhovory s Ruskom začali čo najskôr“. Dodal však, že je za humanitárnu pomoc Kyjevu, čo podľa ukrajinského webu dáva nádej, že utečenci z brániacej sa krajiny nebudú na Slovensku ohrození.

Fico: Čakáme na telefonát od prezidentky Čaputovej Video Zdroj: TV Pravda

Fico pred voľbami hovoril, že v prípade víťazstva jeho strany Slovensko nepošle Ukrajine „už ani náboj“. Portál teraz upozornil, že Slovensko Ukrajine už všetku svoju dostupnú vojenskú techniku odovzdalo. „Takže v skutočnosti by bol transfer zbraní zastavený bez ohľadu na to, kto vyhral parlamentné voľby,“ píše. Iná vec je však výroba obrnených vozidiel a munície pre ukrajinskú armádu a opravy vojenskej techniky. Server píše, že Bratislava tieto služby neposkytuje zadarmo, ale dostáva za ne zaplatené od Európskej únie. Podľa odborníkov je nepravdepodobné, že by Fico tieto dohody zrušil, lebo sú výhodné pre samotné Slovensko.

Europejska pravda sa obáva, že nová slovenská vláda vyostrí konflikt s Ukrajinou pre obilie a mohla by odstúpiť od kompromisu, ktorý úradnícky kabinet v Bratislave v tejto veci nedávno uzavrel s Kyjevom. Najväčšie nebezpečenstvo, ktoré od prípadnej Ficovej vlády podľa webu hrozí, je postoj k sankciám voči Rusku, ktoré na Moskvu EÚ uvalila v súvislosti s agresiou voči susednej krajine. Fico ich podľa portálu bude kritizovať, vraj však nie je isté, či sa ich pokúsi zablokovať. Nie je vylúčené, že Fico vo svojich vyhláseniach len kopíruje štýl maďarského populistického premiéra Viktora Orbána, zatiaľ čo v praxi sa bude vyhýbať konfliktom s najvýznamnejšími krajinami dvadsaťsedmičky. „To dáva nádej, že zmena vlády na Slovensku bude pre Kyjev veľkým problémom, nie však katastrofou. Je však potrebné pripraviť sa na najhoršie,“ uzatvára Europejska pravda.