Ukrajinský tankista volal do Ruska kvôli oprave ukoristeného tanku. Sadli mu na lep

Ukrajinský tankista telefonoval kvôli pokazenému ukoristenému ruskému tanku na technickú podporu do ruskej fabriky Uralvagonzavod, aby mu poradili s opravou stroja. Napísal to časopis Forbes, podľa ktorého sa mu Rusi - vrátane riaditeľa závodu - naozaj snažili pomôcť. Zjavne nespoznali, že hovoria s ukrajinským vojakom.

Ukrajinci ukoristili Rusku počas jeho invázie doteraz na 200 kusov ruských tankov T-72B3, čo je jeden z novších strojov krajiny a vyrába sa v Uralvagonzavode v Nižnom Tagile, poznamenal magazín.

Foto: TASR/AP, Russian Defense Ministry Rusko Ukrajina tank Na snímke z videa zverejneným ruským ministerstvom obrany ruské tanky T-72B3 pália počas vojenského cvičenia na vojenskej tréningovej základni Golovenki pri Moskve 2. februára 2022.

Na rozdiel od iných ruských tankov nemajú Ukrajinci so strojom T-72B3 toľko skúseností, vysvetľuje časopis. Takže keď sa podľa neho tankista s volacím znakom Kočevnik dostal s ukoristeným strojom tohto typu do problémov, zavolal do Uralvagonzavodu. Telefonáty pritom Ukrajinci natočili a záznam sa objavil na serveri YouTube.

Kočevnik si z Rusov hlavne vystrelil, ale problémy s tankom boli skutočné, píše Forbes. Tankista, ktorý slúži pri 54. mechanizovanej brigáde ukrajinskej armády, hlásil pri stroji únik oleja, poruchu kompresorov alebo zlyhávanie elektrického mechanizmu na otáčanie veže.

V Uralvagonzavode pritom hovoril s mužom, ktorý sa predstavil ako Alexander Anatoljevič, a zjavne nepoznal v rusky hovoriacom Kočevnikovi ukrajinského vojaka. Sľúbil, že bude o problémoch informovať konštrukčnú kanceláriu a obráti sa aj na výrobcu motorov.

Ukrajinec sa potom podľa záznamu dovolal riaditeľovi závodu Andrejovi Abakumovovi, ktorý ho požiadal, aby mu podrobne opísal problémy stroja cez komunikačnú platformu WhatsApp, a sľúbil, že všetko prerokuje s konštruktérmi.

Tankista nakoniec Rusom prezradil, že je ukrajinský vojak a poruchový stroj ukoristila jeho armáda vlani pri Izjume. Na záberoch je tiež počuť, ako Kočevnik žiada Rusov, aby tanky T-72 vyrábali lepšie a ukoristené stroje potom neboli v takom zlom stave. Lúči sa s nimi so slovami „Sláva Ukrajine“.