Diplomati v Bruseli majú obavy z návratu Fica, píšu servery

Ako poznamenal server Politico, so Slovenskom po boku Maďarska bude v EÚ ešte ťažšie dosahovať konsenzus. Slovenské voľby: Maďarsko oslavuje, EÚ hlási pohotovosť, znie titulok serveru Euractiv.

Fico: Čakáme na telefonát od prezidentky Čaputovej Video Robert Fico na tlačovej besede strany Smer po víťazných voľbách, 1. októbra 2023. / Zdroj: Ta3

Sobotňajšie voľby na Slovensku vyhral bývalý slovenský premiér Robert Fico, ktorý rezignoval v roku 2018 po vražde novinára Jána Kuciaka, ktorý odhalil vládnu korupciu, pripomenulo Politico na úvod svojho komentára k Slovensku. Medzi diplomatmi v Bruseli podľa neho už panujú obavy z toho, že sa Slovensko pripojí k Maďarsku a bude vetovať niektoré dôležité rozhodnutia.

Ficov Smer je tiež najproblematic­kejším členom Strany európskych socialistov (PES) a frakcie socialistov a demokratov v Európskom parlamente. Vedenie PES už pred voľbami uviedlo, že o svojich obavách ohľadne Ficových vyhlásení diskutovalo so zástupcami strany a zdôraznilo presadzovanie sociálnodemokra­tických hodnôt, vrátane demokracie, rešpektu k medzinárodnému právu či odporu proti agresii.

Ako dnes uviedol server Politico, predseda PES Stefan Löfven teraz v rozhovore pre švédsky denník Dagens Nyheter dokonca pohrozil vylúčením Smeru zo Strany európskych socialistov, ak bude Robert Fico pokračovať vo svojej proruskej rétorike. „PES podporuje Ukrajinu a čakáme, že aj naše členské strany budú Ukrajinu naďalej podporovať,“ povedal Löfven.

Víťazstvo „proputinovského Roberta Fica v slovenských voľbách potešilo Budapešť, ktorá vidí, že sa k moci dostáva jej spojenec,“ medzi proeurópskymi silami to ale vyvolalo obavy, napísal vo svojom článku server Euractiv. Hoci sa na zostavenie vlády ešte len čaká, v súvislosti s rastúcimi obavami z dezinformačných kampaní silnie výzvy, aby sa Európa „zobudila“.

Ficova strana Smer-sociálna demokracia vo voľbách získala 22,94 percenta hlasov. Druhé skončilo Progresívne Slovensko so 17,96 percentami a tretia strana Hlas, ktorá dostala 14,7 percenta hlasov. Ako Euractiv poznamenal, líder Hlasu Peter Pellegrini by sa mohol nechať presvedčiť k uzavretiu prozápadnej koalície s druhými liberálmi, keďže by to pre neho mohlo znamenať, že sa stane premiérom. Pellegrini sa ale už skôr nechal počuť, že dáva prednosť koalícii s Ficom.

"Hádaj, kto sa vrátil! Gratulujem Robertovi Ficovi k nespochybni­teľnému víťazstvu v slovenských parlamentných voľbách. Vždy je dobré spolupracovať s vlastencom, "okomentoval víťazstvo bývalého slovenského premiéra šéf maďarskej vlády Viktor Orbán. Podporil tak špekulácie, že sa stanú spojencami.

Euractiv si tiež všíma skoršie Ficove vyhlásenia, že vojenská podpora Ukrajine „len predlžuje konflikt“ aj toho, že vyzval na boj proti „sankciám, ktoré poškodzujú EÚ viac, ako poškodzujú Rusko“. Ak by sa mu podarilo vytvoriť koalíciu, dal Fico jasne najavo, že nebude posielať ďalšie zbrane a muníciu na Ukrajinu, uzatvára server.