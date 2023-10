České útočné pušky BREN 2 sa budú vyrábať na Ukrajine

Česko sa chystá umožniť licenčnú výrobu útočných pušiek BREN 2 na Ukrajine. Zároveň by sa tam vyrábalo aj puškové strelivo. Informujú o tom ukrajinské médiá s odvolaním na české ministerstvo obrany.

Námestník českého ministerstva obrany Daniel Blažkovec sa minulý týždeň zúčastnil na historicky prvom Medzinárodnom fóre obranného priemyslu na Ukrajine. Do Kyjeva na túto akciu zavítalo 41 zahraničných vládnych predstaviteľov a 252 firiem z 30 krajín z celého sveta. Fórum chcelo osloviť najdôležitejšie spoločnosti obranného priemyslu s cieľom rozvíjať bilaterálnu spoluprácu.

Námestník Blažkovec s ukrajinskou stranou rokoval práve o aktuálnych spoločných projektoch, ktoré sú v rôznej fáze vývoja, a tiež o možnostiach začatia spolupráce na projektoch nových. Medzi hlavné projekty patrí transfer výroby útočnej pušky BREN 2 od spoločnosti Česká zbrojovka, ktorá by sa na Ukrajine produkovala pod značkou Sič. Ďalším hlavným projektom je pomoc s rozbehnutím linky na výrobu munície pre tieto pušky. To by mala na starosti firma Sellier & Bellot.

Pušky BREN 2 sa už na Ukrajine používajú minimálne od leta minulého roka. Objavili sa na fotografiách príslušníkov vojenskej spravodajskej služby. Používajú ju aj prápory zahraničných dobrovoľníkov vrátane Čechov. V rokoch 2015 a 2020 zbraň v celkovom počte takmer 20-tisíc kusov nakúpila aj česká armáda.

zväčšiť Foto: Ihor Kopytin ceske utocne pusky BREN a Kyrylo Budanov Pušky BREN 2 používa aj ukrajinská vojenská spravodajská služba. V strede je jej veliteľ Kyrylo Budanov.

Puška vznikla vývojom z predchádzajúceho modelu CZ 805 BREN. Je odľahčená vďaka tomu, že jej rám je vyrobený z jedného bloku leteckého duralu (ľahkej zliatiny hliníka) a spúšť, pištoľová rukoväť i šachta zásobníka sú z tvrdého polyméru. Puška má modulárnu konštrukciu, ktorá umožňuje jednoduchú zmenu kalibru z 5,56 mm na 7,62 mm. V závislosti od použitia môže mať aj rôznu dĺžku hlavne (a tým rôzny účinný dostrel, ale i celkovú hmotnosť zbrane).

Okrem licenčnej výroby pušiek a munície pre ne diskutoval Blažkovec o viacerých ďalších projektoch, napríklad spolupráci pri produkcii obrnených vozidiel, bojových vozidiel pechoty či dodávkach špeciálnych podvozkov Tatra. Ako perspektívna sa javí aj spolupráca v oblasti bezpilotných prostriedkov a súvisiacich technológií. Na Ukrajine by mohlo Česko pomôcť spustiť aj výrobu nábojníc pre veľkorážnu muníciu z tvrdého polyméru, čo prináša inovatívne riešenie v čase nedostatku surovín na bežné nábojnice z kovových zliatin.

„Naša podpora sa premenila z roviny vojenskej asistencie a dodávok finálnych produktov smerom k dlhodobej intenzívnej obranno-priemyselnej spolupráci, do ktorej sú zapojené nielen naše armády, ale tiež firmy obranného priemyslu, ako štátne, tak i súkromné. My však chceme túto spoluprácu posunúť ešte ďalej,“ vyhlásil námestník českého ministerstva obrany. Blažkovec dodal, že spoločnou témou sú rozhovory o prenose technológií a vytváranie spoločných podnikov na Ukrajine, čomu je Česká republika plne naklonená a projekty s ukrajinskými partnermi sú toho dôkazom.