Reuters: Víťazstvo Fica ukazuje na únavu z vojny v regióne, nie obrat v politike

Víťazstvo Roberta Fica, ktorý v kampani pred parlamentnými voľbami presadzoval ukončenie vojenskej pomoci Kyjevu, ukazuje na zakrádajúcu sa nespokojnosť s vojnou na Ukrajine v regióne strednej Európy. Odborníci však neočakávajú zásadný zahraničnopolitický obrat Bratislavy. Vo svojej analýze výsledkov volieb to uviedla agentúra Reuters.

Robert Fico odchádza od prezidentky s poverením na na zostavenie vlády. Má na to 14 dní.

Lídri v regióne poznamenanom niekdajšou nadvládou Sovietskeho zväzu rozdúchajú nacionalistické nálady v Maďarsku, na Slovensku a dokonca aj v tradične protirusky naladenom Poľsku, pričom podpora Ukrajiny sa stáva obeťou krátkodobých politických úkrokov za účelom zisku hlasov.

Prístup ako Orbán?

Ficovo víťazstvo vo voľbách vyvolalo obavy, že sa jeho nová vláda pripojí k Maďarsku, ktoré spochybňuje konsenzus Európskej únie ohľadom podpory Ukrajiny.

Pred hlasovaním sa Fico zaviazal ukončiť vojenské dodávky na Ukrajinu a usilovať sa o mierové rozhovory. To je prístup blízky tomu, aký razí maďarský premiér Viktor Orbán. Ukrajina a jej spojenci ho ale odmietajú s tým, že by iba povzbudil Rusko k ďalšej agresii.

Analytici na Slovensku a v Poľsku však veľkú zmenu politiky voči Ukrajine nepredpokladajú.

Krátkozraké ciele

Roger Hilton, vojenský expert v spoločnosti GLOBSEC, uviedol, že súčasné rozpory pramenia zo snahy o krátkodobé politické zisky, zatiaľ čo dlhodobý bezpečnostný záujem regiónu zostáva ukotvený v NATO, pričom konflikt na Ukrajine je naďalej vnímaný ako existenčná hrozba pre región.

„Neverím, že nástup jednej vlády v stredovýchodnej Európe, ako je tá Ficova, bude katalyzátorom, ktorý povedie k zrúteniu podpory Ukrajiny v celom regióne,“ povedal.

V Poľsku, kde bola podpora Ukrajiny najsilnejšia, je vládnuci kabinet pod tlakom krajnej pravice, aby pred voľbami 15. októbra zaujal voči Ukrajine tvrdší postoj. K treniciam prispel spor s Ukrajinou ohľadom dodávok poľnohospodárskych produktov a predĺženie zákazu dovozu ukrajinského obilia zo strany Poľska, Maďarska a Slovenska minulý mesiac.

Ficov Smer vyhral voľby so ziskom 23 percent hlasov. Nasledovalo liberálne Progresívne Slovensko s 18 percentami a tretí skončil s 15 percentami Hlas), ktorú vedie Ficov bývalý kolega Peter Pellegrini.

Umierňujúci Hlas

Ako najpravdepodob­nejšia sa javí koalícia Smer s Hlasom – v porovnaní s Ficom viacerými stredovou a proeurópskou stranou, ktorá sa od Smeru oddelila v roku 2020 – a malou nacionalistickou a proruskou Slovenskou národnou stranou (SNS).

Jednalo by sa o stredovejšiu koalíciu, než akú naznačovali predvolebné prieskumy: spojenie Smeru, SNS a krajne pravicovej Republiky, ktorá nakoniec nezískala žiadne kreslo.

Šéf bratislavskej vysokej školy slobodných umení BISLA Samuel Abraham uviedol, že prítomnosť Hlasu by mohla byť významným umierňujúcim faktorom, pokiaľ ide o Ficovu politiku voči Ukrajine.

Pellegrini podporil pokračovanie komerčných dodávok zbraní na Ukrajinu s tým, že je to dobré pre zamestnanosť. Tento postoj zopakoval aj po voľbách.

„Fico je dostatočne cynický a pragmatický a vie, že keby príliš tlačil na EÚ, keby chcel zrušiť sankcie voči Rusku, narazil by na stenu v podobe Pellegriniho,“ povedal Abraham. (Pellegrini) sa bude snažiť zachovať proeurópsku líniu, bude presadzovať proukrajinskú líniu. Je to jediný spôsob, ako sa legitimizovať v očiach svojich voličov, ktorí nechceli ísť s Ficom,“ dodal.

Trojnásobný premiér Fico je skúsený politik, ktorý sa dobre orientuje v bruselskej politike. Je pravdepodobné, že bude postupovať obozretne, pokiaľ ide o podporu Ukrajiny alebo iné otázky v rámci EÚ, pretože Slovensko silne ťaží z rozvojových fondov bloku.

Kľúčový december

Jeho zrejmým spojencom je Orbán, ktorý mu tiež ako jeden z prvých pogratuloval k víťazstvu. Orbánova vláda odmietla posielať zbrane na Ukrajinu a postavila sa proti sankciám EÚ voči Rusku, aj keď ich nakoniec nikdy nezablokovala. Orbán využíval podporu Ukrajiny v Bruseli ako páku pri rokovaniach o iných otázkach.

Kľúčový okamih, ktorý preverí podporu Ukrajiny zo strany strednej Európy, môže nastať v decembri, kedy by sa EÚ mohla rozhodnúť pre začatie prístupových rozhovorov s Ukrajinou. To by si vyžadovalo jednomyseľnú podporu všetkých 27 krajín EÚ.

„Sme presvedčení, že je iluzórne zaoberať sa touto otázkou v čase, keď na Ukrajine prebieha ostrý vojenský konflikt,“ odpovedal Fico minulý týždeň agentúre Reuters na otázku, či podporuje členstvo Ukrajiny v EÚ a začatie vstupných rozhovorov v tomto roku. Fico však konkrétne nepovedal, že by bol proti začatiu rozhovorov.

Nie Slovensko a Maďarsko, ale USA

Orbán v piatok vyhlásil, že predtým, než EÚ vôbec začne rozhovory o členstve s Ukrajinou, bude treba zodpovedať „veľmi zložité otázky“. Tiež ale nepovedal priamo, že by Budapešť tento proces chcela zablokovať.

Poľská vládnuca nacionalistická vláda, ktorá vedie v predvolebných prieskumoch, vyjadrila členstvo Ukrajiny v EÚ podporu, aj keď vzťahy s Kyjevom v poslednej dobe ochladli. Akonáhle sa však poľské voľby skončia a politici zasadnú na rokovania v Bruseli, je pravdepodobné, že začnú Ukrajinu jednotne podporovať, uviedol Mujtaba Rahman, výkonný riaditeľ pre Európu v think-tanku Eurasia group.

„Nakoniec sa stane to, že sa Slovensko a Maďarsko pripoja k európskemu konsenzu, pretože mnoho otázok je v Európe prepojených,“ povedal Rahman. „Najväčšou výzvou nie sú Slovensko alebo Maďarsko, ale volebný cyklus v USA a jeho vplyv na podporu Ukrajiny,“ dodal.