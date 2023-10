Politológ Pehe: Fico a Moskva? Slovensko lepšie vzťahy s Ruskom určite nezachránia

"Orbánovská cesta by znamenala, že Slovensko sa ocitne na periférii. Robert Fico by si to mal v hlave zrovnať,“ povedal pre Pravdu český politológ Jiří Pehe.

Viacerí českí politici pred hlasovaním komentovali slovenské parlamentné voľby. Exprezidenti Václav Klaus a Miloš Zeman a bývalý premiér Andrej Babiš podporili Roberta Fica. Súčasná hlava štátu Petr Pavel skôr vyjadril obavy z jeho návratu. Prekvapilo vás, že takto vstúpili do slovenskej politiky a k niekomu sa pridali?

Nedá sa povedať, že by ma výraznejšie prekvapili. Najmä vzhľadom na politickú minulosť niektorých z nich. Možný návrat Fica totiž politicky rehabilituje aj ich. Je to svojím spôsobom opätovný príklon k politickému postkomunizmu. Klaus a Zeman boli jeho predstaviteľmi, ale do určitej miery to platí i pre Babiša. Ten sa stále môže vrátiť k moci a Ficovo víťazstvo je pre jeho voličov určitým signálom, že sa to dá dosiahnuť dôrazom na rovnaký typ politiky, aký predstavuje šéf Smeru. Čo sa týka prezidenta Pavla, on sa priamo k situácii na Slovensku nevyjadril. Hlava štátu iba odpovedala na novinársku otázku, či by návrat Fica k moci mohol zhoršiť česko-slovenské vzťahy. Predseda Smeru hovorí o ukončení vojenskej podpory pre Ukrajinu a dá sa povedať, že ospravedlňuje Rusko a jeho agresiu a mal kritické výroky na adresu amerického a západného vplyvu na Slovensko. Prezident Pavel je jednoznačne prozápadný a podporuje Ukrajinu. Keby bola zahraničná politika Slovenska taká, ako o nej hovorí Fico, ťažko by mohla hlava štátu odpovedať, že by to vzťahy s Českom nepoškodilo.

Ukrajinci si na Rusov vyrobia české pušky Video Ukrajinské médiá informovali, že Česko sa chystá umožniť licenčnú výrobu útočných pušiek BREN 2 na Ukrajine. / Zdroj: Česká zbrojovka

Bolo správne, že českí politici reagovali na slovenské voľby?

Ako som už povedal, Pavel sa len vyjadril k hypotetickej otázke a odpovedal na ňu pravdivo. Čo sa týka ostatných spomenutých postáv, v prípade bývalých prezidentov Klausa a Zemana je to v podstate jedno. Už sú to len súkromné osoby a môžu si hovoriť, čo chcú, hoci je pravda, že majú punc exprezidentov. Pokiaľ debatujeme o Babišovi, z jeho strany to bol vyslovený prešľap. Išlo o jasné zasahovanie do slovenských volieb. Nielen tým, čo bývalý predseda vlády povedal, ale i preto, že video s podporou pre Fica zverejnil už v čase moratória pred voľbami.

Obávate sa vy, že sa česko-slovenské vzťahy zmenia, keď bude opäť vládnuť Smer?

Bude to závisieť nie od toho, o čom Fico hovoril v predvolebnej kampani, ale od toho, aká bude jeho reálna politika. Nielen na Slovensku, ale i inde v Európe platí, že počas volebného zápasu kandidáti hovoria veci, ktoré sú svojím spôsobom úplne šialené. Keď sa však dostanú k moci, veľmi často nenaplnia to, čo tvrdili. V súvislosti so Slovenskom to českí politici a experti chápu. Otázkou teda je, či sa vyjadrenia, že Ukrajina už nedostane ani jeden náboj, stanú oficiálnou politikou vašej krajiny. Ak to tak bude, samozrejme, že to bude mať dosah na česko-slovenské vzťahy i na spoluprácu vo visegrádskej štvorke. Vláda v Prahe či prezident Pavel by sa vtedy len ťažko mohli tváriť, že sa nič nedeje. Ale uvidíme, či Fico vládu zostaví a akých bude mať koaličných partnerov. Môžu to byť veci, ktoré ho budú limitovať a bude sa správať pragmaticky. Azda sa ukáže, že nie všetko, čo hovoril v kampani, bude doslova napĺňať. Samozrejme, potom môže česko-slovenská spolupráca pokračovať. Možno nie celkom tak ako doteraz, ale v každom prípade ju nástup Fica výrazne nepoškodí.

Zbesilá streľba: ako Ukrajinci dobyli Rusmi okupované ropné plošiny Video Ukrajina v septembri dobyla späť štyri ťažobné plošiny pri Kryme, ktoré Rusko okupovalo od roku 2015. / Zdroj: Ukrajinská vojenská rozviedka

Ako to teda odhadujete? Myslí Fico to, čo hovorí, vážne? Aj po voľbách zopakoval, že Ukrajina by nemala dostávať zbrane.

Obávam sa situácie, keby sme boli svedkami skutočnej orbanizácie slovenskej politiky. Bol by to problém. V Európe vidíme dva prúdy. Na jednej strane sú politici, ktorí počas volebnej kampane všeličo hovoria. No v prípade, že ich zvolia, správajú sa pragmaticky a na mnohé radikálne výroky sa zabudne. Príkladom je talianska premiérka Giorgia Meloniová. Politici ako ona si uvedomujú, že musia fungovať v nejakom kontexte a že by mohli prísť o európske peniaze, ale i o medzinárodný rešpekt, ktorý potrebujú. A, samozrejme, potom sú tu lídri ako Orbán, ktorí už prekročili isté červené čiary. Uvidíme, či sa Fico vydá touto cestou. Pokiaľ áno, tak vystaví Slovensko riziku, že bude v rámci Európskej únie a NATO izolované podobne ako Maďarsko a EÚ a Severoatlantická aliancia ho budú vnímať ako problém. Podľa môjho názoru by takáto politika vašej krajine neprospela. Slovensko je malý štát, ktorý potrebuje nadnárodnú spoluprácu v rámci únie a NATO. Lepšie vzťahy s Ruskom vás určite nezachránia. Bola by to samovražedná politická cesta a Fico by si to mal v hlave zrovnať. Či chce ísť meloniovskou, alebo orbánovskou cestou. V prípade, že si Fico zvolí tu druhú, ocitne sa na európskej periférii. Ak chce zlepšovať ekonomické pomery na Slovensku, obávam sa, že bez EÚ sa mu to nepodarí.

Žantovský: Ak sa Fico sťažuje na Pavla, nemôže sa tešiť z Klausa a Zemana Video Zdroj: TV Pravda

Rozprávali sme sa o tom, ako českí politici komentovali dianie pred voľbami. Ako to bude teraz? Mohla a mala by vláda v Prahe vzhľadom na nadštandardné vzťahy so Slovenskom napríklad neverejne odkázať Ficovi, aby zahraničnú politiku nemenil a nešiel orbánovskou cestou?

V politických kuloároch sa dajú hovoriť aj veci, ktoré by len ťažko mohli zaznieť verejne. No môžeme sa pozrieť na momentálne vyhlásenia viacerých českých politikov. Oni už medzi riadkami hovoria to, čo ste spomenuli. Pripomínajú, že rešpektujú výsledky volieb, ale že dúfajú, že po voľbách vznikne euroatlantická vláda. Týmito vyjadreniami však idú proti tomu, čo Fico sľuboval v kampani. Netvrdím, že je to varovanie, v každom prípade však poukazujú na to, čo by preferovali. Pokiaľ pôjde Fico inou cestou, bude asi na stole otázka, či sa nebudú českí politici usilovať v kuloároch lídrovi Smeru povedať, že by to mohlo Slovensko poškodiť. A bol by to problém i pre visegrádsku spoluprácu a európsky projekt.