Česko od polnoci zavedie dočasné náhodné kontroly na celej hranici so Slovenskom

Česko od polnoci z utorka na stredu zavedie dočasné náhodné kontroly po celej dĺžke hranice so Slovenskom. Platiť by mali do 13. októbra, ich prípadné predĺženie bude závisieť od aktuálnej situácie. Na sociálnej sieti to oznámili český premiér Petr Fiala a minister vnútra Vít Rakušan.