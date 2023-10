ONLINE: Na ofenzívu majú Ukrajinci 6 až 8 týždňov, kým sa nezhorší počasie

Najdôležitejšie udalosti Vojna na Ukrajine trvá už 588 dní Zbesilá streľba: ako Ukrajinci dobyli Rusmi okupované ropné plošiny Video

Čítajte viac 587. deň: Zelenskyj na východnom fronte: Zvíťazíme. Šojgu: Oslabili sme ukrajinskú ofenzívu

6:30 Na protiofenzívu majú Ukrajinci približne šesť až osem týždňov, kým sa nezhorší počasie tak, že viesť bojové operácie bude náročnejšie, uviedol podľa americkej televízie ABC News hovorca Bieleho domu John Kirby.

„Vieme, že protiofenzíva nezašla tak ďaleko alebo nešla tak rýchlo, ako by si želal Ukrajinci,“ povedal Kirby podľa ABC News. „Čas nie je našim priateľom,“ dodal.

Znížená podpora zo strany USA by podľa neho znamenala, že Ukrajina by sa nedokázala brániť a Rusko by opäť prevzalo iniciatívu v boji.

„Výpadok podpory na čo i len krátke časové obdobie môže znamenať veľký rozdiel na bojisku,“ povedal Kirby. Bez ďalšej pomoci od Kongresu by USA mohli pokračovať v poskytovaní financií Ukrajine na súčasnej úrovni len „zhruba niekoľko mesiacov“, povedal podľa ABC News. Presná dĺžka času by závisela od vývoja na bojisku v nasledujúcich týždňoch a od toho, ako sa budú vyvíjať potreby Ukrajiny, dodal.

Financovanie súvisí so situáciou v USA, keď počas víkendu americký Kongres nevyčlenil ďalšie miliardy dolárov na zbrane pre Kyjev kvôli sporom ohľadom nového amerického rozpočtu.

Podľa Bieleho domu zatiaľ americká vláda stále má peniaze na pokrývanie potrieb Ukrajincov na bojisku. Prezident USA Joe Biden telefonoval so spojencami a ubezpečoval ich, že pomoc USA bude pokračovať. Bidenova kancelária v stručnom vyhlásení informovala, že telefonátu sa zúčastnili lídri Británie, Francúzska, Japonska, Kanady, Nemecka, Poľska a Rumunska a tiež šéfovia NATO a inštitúcií Európskej únie.

Biden medzitým vo vyhlásení na sieti X opäť vyzval republikánsku väčšinu v Snemovni reprezentantov, aby neblokovala pridelenie ďalších financií na podporu Ukrajiny. USA sú kľúčovým spojencom krajiny napadnutej ruskou armádou a na rôzne formy pomoci od vlaňajšej invázie vyčlenili 113 miliárd dolárov. Teraz Biely dom požaduje ďalších 24 miliárd.

Akokoľvek sa zdá, že väčšina amerických zákonodarcov s dodatočnou podporou súhlasí, Kongres jej zatiaľ zelenú nedal. Cez víkend prijal iba uznesenie o financovaní federálnej vlády na nasledujúcich 45 dní, ktoré odvrátilo ochromenie úradov, však nezahŕňalo nový balík pre Ukrajinu. Otázka je súčasťou širších diskusií o novom rozpočte, ktoré sú tento rok obzvlášť zložité vzhľadom na to, že v Snemovni reprezentantov majú tesnú väčšinu republikáni, zatiaľ čo v Senáte je to naopak.

Hovorkyňa Bieleho domu na pondelkovom brífingu nechcela uviesť, v akom momente začne aktuálny vývoj vo Washingtone ovplyvňovať operácie ukrajinskej armády. Bidenov poradca pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan však v septembri povedal, že nové financie chce mať vláda k dispozícii k 1. októbru, aby mohla „zabezpečiť, že nenastane žiadne narušenie“ podpory krajiny napadnutej Ruskom.

Kirby v utorok uviedol, že vláda má dostatok prostriedkov na to, aby „uspokojovala ukrajinské potreby na bojisku ešte nejaký čas“. Uviedol, že „čas hrá proti nám“, a apeloval na Kongres slovami, že akýkoľvek výpadok financií by mohol mať na vývoj vojny zásadný dopad.

V Kongrese bol na konci septembra pri vyjednávaní o rozpočtovom provizóriu na stole návrh na zahrnutie šiestich miliárd na pomoc Kyjevu, líder republikánskej väčšiny Kevin McCarthy však nakoniec presadil verziu bez tejto položky. Členovia Demokratickej strany očakávali schválenie tohto bodu v samostatnom návrhu, ten sa ale zatiaľ neobjavil, zatiaľ čo kongresmanov zamestnávala nová kapitola sporov v Republikánskej strane v podobe pokusu o odvolanie McCarthyho z funkcie. To sa nakoniec aj stalo, prvýkrát v dejinách USA.