Fico, Musk či Trump. Teší sa už Putin, že sa podpora Západu pre Ukrajinu oslabí?

Slovensko sa po voľbách v britskom denníku Financial Times zaradilo k Spojeným štátom. „Kongres USA v sobotu neskoro večer vynechal pomoc Ukrajine vo výške šesť miliárd dolárov z krátkodobého vládneho balíka financovania. V ten istý deň získal na Slovensku v parlamentných voľbách najviac hlasov Robert Fico, ktorý vyzval na ukončenie vojenskej podpory Kyjevu,“ napísali noviny.

Polarizácia zahraničnej politiky

Nie sú to jediné udalosti, ktoré oživili debatu, či bude Západ naozaj schopný dlhodobo pomáhať Ukrajine. V tejto súvislosti na seba zase upozornil najbohatší človek na svete Elon Musk, ktorého majetok odhaduje magazín Forbes na 253,5 miliardy dolárov. Zároveň je to majiteľ sociálnej siete Twitter (už známej ako X).

Musk na nej zverejnil upravenú fotku, na ktorej je očividne znepokojený súčasný prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj, a sprevádza ju text: Keď ubehlo päť minút a stále si nepožiadal o pomoc za miliardu dolárov.

Odozva Kyjeva na seba nenechala dlho čakať. Podľa agentúry Reuters na Muska okrem iného reagoval na sociálnych sieťach ukrajinský parlament. Ten sa pre zmenu pohral s obrázkom superboháča a pridal k nemu komentár: Keď uplynie päť minút a ty si ešte nešíril ruskú propagandu.

Miliardár však nerobí iba službu Kremľu. V USA sa pripojil k časti Republikánskej strany, ktorá kritizuje demokratického prezidenta Joea Bidena pre jeho podporu Ukrajine. K nej patrí aj bývalý vládca Oválnej pracovne Donald Trump, ktorý dokonca tvrdí, že by vojnu vyriešil za 24 hodín, a prakticky nikdy nekritizoval šéfa Kremľa Vladimira Putina.

„Je to hlúpe vyhlásenie. Nikto neverí, že táto komplikovaná situácia sa dá vyriešiť za 24 hodín. Trump len tak rozpráva. Pravdepodobne sa usiluje vytvoriť kontrast medzi sebou a prezidentom Bidenom s tým, že vraj táto vojna už trvá dlho,“ reagoval nedávno pre Pravdu Trumpov exminister obrany Mark Esper.

Nie sú to však len vyjadrenia republikánskeho miliardára. Podpora pre Ukrajinu sa už v USA stala súčasťou politického boja a je veľmi pravdepodobné, že tento problém sa bude zväčšovať s tým, ako sa budú v Amerike blížiť prezidentské voľby. Obyvatelia Spojených štátov si vyberú nového šéfa Bieleho domu v novembri 2024.

To, že sa peniaze pre Ukrajinu nedostali do spomenutej dohody o balíku krátkodobého financovania federálnej vlády, má vplyv na podporu Washingtonu pre Kyjev. Podľa agentúry AP Pentagon varoval Kongres, že mu dochádzajú prostriedky vyčlenené na pomoc Ukrajine. K dispozícii má len 1,6 miliardy dolárov z pôvodnej sumy 25,9 miliardy plus ďalších 5,4 miliardy, ktoré sa ministerstvu obrany podarilo ušetriť z minulosti. Úplne však už finančne vyschla Iniciatíva bezpečnostnej pomoci pre Ukrajinu, ktorá bola zameraná na dlhodobejšiu podporu pre Kyjev.

„Naši spojenci a nepriatelia vidia, že existuje veľmi reálna otázka týkajúca sa toho, ako sa Amerika k tomu postaví. Prejde ďalšie financovanie, ale stále to bude ťažšie,“ predpovedal pre Financial Times republikánsky stratég Doug Heye.

Bývalý český veľvyslanec v USA Michael Žantovský, ktorý bol hovorcom prezidenta Václava Havla, do istej miery zaháňa obavy, ktoré súvisia s politickým bojom v Amerike.

„Netrúfam si predvídať, čo sa stane v prezidentských voľbách. Existuje názor, ktorý však čiastočne vyplýva z politických postojov, že keď ich vyhrá Trump, jeho vláda bude priaznivejšie naklonená tomu, aby s Putinom uzavrela nejakú predčasnú dohodu. Tá by mohla viesť k mieru, no ten by bol výhodnejší pre Rusko,“ povedal pre Pravdu Žantovský. Dodal však i to, že podľa neho nebol Trump až taký ústretový k Putinovi, ako sa o tom neraz hovorí. „Ustupoval Moskve menej ako jeho predchodca Barack Obama,“ tvrdí o republikánovi Žantovský.

Žantovský: Ak sa Fico sťažuje na Pavla, nemôže sa tešiť z Klausa a Zemana Video Zdroj: TV Pravda

Viacerí Trumpovi spolupracovníci však vyhlásili, že Trump mal plány, že v druhom volebnom období odídu USA z NATO. Toto rozhodnutie by nezáviselo len od neho, ale bezpečnostné vzťahy medzi Amerikou a Európou by oslabilo už to, keby republikán verejne začal hovoriť o vystúpení Spojených štátov zo Severoatlantickej aliancie.

„Momentálnou výzvou, a to najmä pre Európanov, je, že politická polarizácia Ameriky sa rozšírila i na zahraničnú politiku,“ uviedol pre Financial Times Max Bergmann z washingtonského Centra pre strategické a medzinárodné štúdie.

Európska reakcia

Šéf diplomacie EÚ Josep Borrell v pondelok v Kyjeve navrhol nový balík podpory pre Ukrajinu vo výške päť miliárd eur. Stalo sa to na zasadnutí ministrov zahraničných vecí členských krajín Európskej únie. Borrell verí, že finančnú pomoc schvália štáty dvadsaťsedmičky do konca roku. Zďaleka to však nie je isté, lebo EÚ ešte nenaplnila ani minulé sľuby, ktoré sa týkali finančnej pomoci pre Kyjev.

„Naša cesta do Kyjeva podčiarkuje silné partnerstvo a skutočné priateľstvo s Ukrajinou. Je tiež dôkazom, že podpora nášho východného suseda v jeho legitímnom boji za ochranu suverenity a územnej celistvosti v rámci medzinárodne uznaných hraníc zostáva strategickou prioritou spoločnej európskej agendy,“ vyhlásil slovenský minister zahraničia Miroslav Wlachovský.

„Putin najviac očakáva to, že Západ a svet unaví stáť v tejto vojne na strane Ukrajiny,“ zdôraznil šéf diplomacie Dmytro Kuleba.