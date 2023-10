Poľsko-slovenskú hranicu možno od polnoci prejsť len na určených miestach a s dokladmi

Poľsko od stredy 0.00 h dočasne obnovilo kontroly na hraniciach so Slovenskom. Vykonávať ich bude len na vstupe do Poľska, pričom hranice možno prekračovať len na určených miestach a s dokladmi – občianskym preukazom alebo pasom. Upozornila na to poľská Pohraničná stráž (SG), informuje TASR.