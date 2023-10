Musíme odolať únave z vojny, vyzval Pavel Európsky parlament. Pomenoval zlyhania EÚ

Európske voľby, ktoré sa uskutočnia na budúci rok, budú príležitosťou aj výzvou pre demokracie. V prejave v Európskom parlamente to dnes vyhlásil český prezident Petr Pavel. Zdôraznil, že kľúčom k mieru a prosperite v Európe je jej jednota a rozmanitosť.

Prezident zároveň ostro odsúdil ruskú agresiu proti Ukrajine, vyzdvihol európsku pomoc Kyjevu a apeloval na politikov, aby komunikovali s občanmi a nedávali priestor dezinformáciám. V prejave opakovane odkázal na svojho predchodcu Václava Havla, ktorý by 5. októbra oslávil svoje narodeniny. Prejav, ktorý sa stretol s aplauzom v stoji, Pavel predniesol v angličtine, v úvode ale prehovoril po česky aj francúzsky.

Petr Pavel o Ukrajine Video

"Sila Európy spočíva v našej jednote a rozmanitosti. To je kľúč k mieru a prosperite. "Volebná kampaň v budúcom roku podrobí naša demokracia skúške. Dúfam, že poslúži ako príležitosť ukázať, že európsky demokratický duch je skutočne živý, "dodal český prezident s tým, že by politici nemali ponúkať populistické sľuby, ale hovoriť veci tak, ako sú. V tejto súvislosti odkázal na svoju úspešnú prezidentskú kampaň.

Dôveru občanov podľa Pavla neustále podrývajú dezinformácie, právny štát ale nemožno nahradiť „právom silnejšieho“. Ak sa tak stane, malo by to podľa hlavy štátu nedozerné následky pre celú Európu. Hlavnou otázkou podľa prezidenta je, ako zachovať otvorenosť a zároveň posilniť odolnosť európskych demokracií.

Čítajte aj Mier? Za podmienok Ukrajiny, uviedol v OSN Pavel. Raísí: USA rozdúchavajú vojnu

„Pred 23 rokmi jeden z mojich predchodcov a naozajstný Európan a svetoobčan Václav Havel hovoril práve v tejto budove o potrebe neustálej reflexie a kritického skúmania európskych hodnôt, ideálov a princípov. Odvtedy sa naliehavosť tejto úlohy nezmenila,“ uviedol Pavel.

Poznamenal, že EÚ je niekedy označovaná za pomalú a neefektívnu, hoci sa opakovane ukázalo, že dokáže spoločne reagovať na výzvy a nájsť kompromisy. To sa podľa prezidenta ukázalo nielen za pandémie choroby covid-19, ale napríklad tiež v oblasti energetickej bezpečnosti či pomoci Ukrajine.

Za zlyhanie Európy označil Pavel jej neschopnosť zavčas rozpoznať zlo v podobe úmyslov Moskvy s Ukrajinou. Citoval Havla, ktorý v roku 2000 na pôde Európskeho parlamentu povedal, že zlu treba čeliť v zárodku. Zopakoval, že ruská agresia je porušením medzinárodných noriem a nesmie zostať nepotrestaná. Kyjevu by sa podľa neho malo dostať všetkej možnej pomoci, lebo „bezpečnosť Ukrajiny je aj našou bezpečnosťou“ a v stávke je naša sloboda. Vyzdvihol tiež, že Česká republika v prepočte na obyvateľa prijala viac ukrajinských utečencov ako ktokoľvek iný.

Čítajte aj Ukrajina je len začiatok. Ruský generál naznačil inváziu do celej východnej Európy

Pavel odmietol výzvy na ústupky Rusku v záujme dosiahnutia mieru na Ukrajine. „Mieru nemožno nikdy dosiahnuť za podmienok agresora. Ak agresor uspeje raz, bude sa snažiť uspieť znovu a ďalej,“ uviedol.

Diskusie o budúcnosti EÚ a o jej rozšírení sú podľa Pavla prepojené a mali by prebiehať súbežne. „Rozšírenie by malo byť vnímané ako príležitosť na nové nastavenie európskej myšlienky. Malo by byť vnímané ako príležitosť na vytvorenie efektívnejšej únie,“ povedal prezident.

Čítajte aj Unian: Rozšírenie NATO o Fínsko priamo neovplyvní vojnu Ruska proti Ukrajine

Vyslovil sa aj za zachovanie silných transatlantických väzieb a vytvorenie „celosvetového spojenectva“ demokracií. Európa by podľa neho mala nadviazať „pragmatické a vzájomne výhodné“ partnerstvá s krajinami, ktoré sú už teraz vystavené vysokej miere politických, hospodárskych a klimatických problémov. V opačnom prípade necháva otvorený priestor pre svojich strategických súperov.

Predsedníčka EP Roberta Metsolaová Pavla v úvode predstavila ako silný hlas Českej republiky v Európe i vo svete a poznamenala, že zohral vedúcu úlohu v odsúdení brutálnej ruskej invázie na Ukrajinu. Vyzdvihola tiež vlaňajšie české predsedníctvo v EÚ a poznamenala, že Česko dobre pozná hrozbu, ktorú Rusko predstavuje.