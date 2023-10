Opotrebúvacia vojna v plnom prúde: Obe strany si navzájom mieria na logistiku

Na úseku pri obci Robotyne Ukrajina nedávno zvýšila počet svojich delostreleckých brigád na dve (o čom sme už informovali). Okrem nich tam pôsobí aj jedna raketometná brigáda. Podporujú tlak šiestich ukrajinských brigád na ruské pozície pri obciach Verbove a Novoprokopivka. Od minulého týždňa čelia Rusi nepretržitému ostreľovaniu. Ako taká podpora vyzerá, si môžeme pozrieť na videu, ktoré zverejnilo veliteľstvo ukrajinských špeciálnych síl.

Presný zásah. Rus vzal z vyhoreného tanku nohy na plecia Video Ukrajinská 66. mechanizovaná brigáda ničí ruské tanky. / Zdroj: Ukrajinské ministerstvo obrany

Z odpočúvanej ruskej komunikácie sa Ukrajinci dozvedeli o posilách smerujúcich do Novoprokopivky. Vyslali drony, ktoré zistili pozície ruských jednotiek v lesnom páse medzi poliami južne od spomínanej obce. Na ohlásené súradnice potom dopadla presná paľba z raketometov HIMARS. Každá strela znamenala zásah. Zničených bolo päť bojových vozidiel pechoty, dve nákladné autá a poľný sklad munície. Sekundárne explózie z tohto skladu šírili požiare ďalej, až nakoniec začal horieť celý pás lesa.

Práve tento požiar je pre Ukrajincov veľmi dôležitý a želaný výsledok. Rusi sa totiž opevňujú prakticky v každom lesnom páse medzi poliami. A práve vypálenie porastov veľmi pomáha v boji proti takýmto opevneniam. Keď sú zákopy zbavené maskovania vegetáciou, tak je omnoho ľahšie ich odhaliť a presne ostreľovať.

Ďalším menej nápadným, ale dôležitým detailom na videu sú polia samotné. Sú totiž obrobené. Znamená to, že oblasť sa nachádza pomerne ďaleko od frontovej línie – a na začiatku ukrajinskej ofenzívy bola ešte ďalej od miest bojov. Potvrdzuje to tiež známy fakt, že Ukrajinci ostreľujú široký pás za frontom. Ničia sústredenia vojsk a techniky v tyle, ale najmä ruskú logistiku – sklady a nákladné autá. Na ruské zásobovanie to má neblahý vplyv. Podľa najnovších správ z ruskej strany majú frontové jednotky obmedzený prídel vody na jeden liter denne. To je pre vojakov vystavených extrémnemu stresu a fyzickej námahe absolútne nedostačujúce – už len preto, že väčšinu stravy fasujú v suchom stave a vodu potrebujú na jej prípravu.

Rusi útočia letecky

Rovnaký boj proti logistike rozpútali aj Rusi. Nieže by sa oň nesnažili aj predtým, ale za posledné dva týždne zaznamenali aj výraznejšie úspechy. Umožnilo to to niekoľko faktorov. Zjavne sa im podarilo predĺžiť dolet svojich kamikadze dronov Lancet, o ktorých sa doteraz predpokladalo, že doletia maximálne 40 km za frontovú líniu. Teraz útočia aj 70 km od frontu. A kým Ukrajinci za posledný týždeň zintenzívnili delostreľbu, Rusi podnikajú masové údery lietadlami.

Ruská artiléria je v hlbokej defenzíve, preto Rusi používajú bombardéry Su-34 s navádzanými kĺzavými bombami, ktoré dokážu doplachtiť do vzdialenosti približne 40 km. Hoci sa pri ich odhodení musia priblížiť k frontu a ocitnú sa tak v dosahu ukrajinskej protivzdušnej obrany, ide o pomerne bezpečný spôsob útoku. Obe strany sústavne mapujú polohu nepriateľských radarov, a tak Rusi vedia naplánovať trasu letu tak, aby sa im čo najviac vyhli. Okamžite po odhodení bômb sa ruské lietadlá otáčajú a na plný výkon unikajú.

Zbesilá streľba: ako Ukrajinci dobyli Rusmi okupované ropné plošiny Video Ukrajina v septembri dobyla späť štyri ťažobné plošiny pri Kryme, ktoré Rusko okupovalo od roku 2015. / Zdroj: Ukrajinská vojenská rozviedka

To je najúčinnejší spôsob, ako sa vyhnúť raketám protivzdušnej obrany – jednoducho im plnou rýchlosťou uletieť. Divoké manévrovanie spojené s vypúšťaním množstva klamných cieľov prebieha iba v hollywoodskych filmoch. Ak má raketa s menším dosahom dobehnúť nadzvukové lietadlo, ktoré letí smerom preč od nej, je veľmi pravdepodobné, že jej počas toho dôjde palivo. Toho spotrebuje veľa už len pri stúpaní do výšky. A rakety s dlhším dosahom má Ukrajina sústredené na obranu veľkých miest ako je Kyjev a Odesa.

Občas tieto rakety Ukrajinci prekvapivo presunú bližšie k frontu a nachystajú útočiacim ruským lietadlám pascu. Stalo sa tak napríklad v máji, kedy v Brianskej oblasti systémom Patriot zostrelili po jednom Su-34 a Su-35 a minimálne dva vrtuľníky Mi-8. Zatiaľ je však väčšou hrozbou pre ruské lietadlá vlastná protivzdušná obrana, ktorá minulý týždeň pri Tokmaku zostrelila Su-35. Takýchto prípadov je viac ako spomínaných pascí nachystaných ukrajinskými Patriotmi. Už vlani v júli zostrelil ruský systém S-400 v Luhanskej oblasti vlastný bombardér Su-34 a podobných incidentov bolo hlásených viac.

Ruské kĺzavé bomby majú väčšinou hmotnosť 250 kg, zriedkavejšie aj viac. Tie najťažšie môžu mať 1,5 tony. Ich okamžitý účinok je tak omnoho devastačnejší ako v prípade delostreleckých granátov, ktoré ani zďaleka nedosahujú takú hmotnosť. Pre porovnanie, granát kalibru 155 mm má hmotnosť okolo 45 kg, pričom hmotnosť výbušniny je necelých 7 kg. V súhrne však kampaň s leteckými bombami ťahá oproti artilérii za kratší koniec. Lietadlo totiž väčšinou odhodí dve takéto bomby, potom sa musí vrátiť na základňu, kde ho treba dotankovať a opätovne vyzbrojiť, kým sa môže vrátiť a udrieť znova. A to celé môže trvať aj niekoľko hodín. Delostrelectvo zatiaľ môže teoreticky pracovať celý tento čas a zasypať cieľ stovkami granátov, ktorých celková hmotnosť vysoko prevýši hmotnosť bômb.

Pravdou však je, že Rusom sa (po dlhšom čase) darí zasahovať vojensky veľmi významné ciele, ako sú lietadlá na letiskách a vojenská technika na vlakoch. To donúti Ukrajincov posunúť tieto lákavé ciele ďalej od frontu – presne ako sa museli posunúť ďalej Rusi minulé leto po útokoch raketometov HIMARS. Rusi navyše neútočia len ďaleko za frontom. Včera napríklad vypustili tucet navádzaných bômb na ciele v Chersonskej oblasti tesne pri pravom brehu Dnepra zhruba oproti Novej Kachovke. To tiež naznačuje, že „niečo“ sa deje aj okolo Dnepra, tu však ukrajinská strana dodržiava prísne informačné embargo.

Tieto útoky si Rusi nakrúcajú kamerami prieskumných dronov a to aj vo vzdialenosti desiatok kilometrov za frontom. To svedčí o dôležitosti, ktorú bezpilotné prostriedky predstavujú pre obe strany. Najlepšou ochranou pred nimi je maskovanie. Vlak naložený vozidlami sa však zamaskovať nedá a jeho vyloženie zaberie minimálne hodinu. To je dosť času na to, aby ho zbadali všadeprítomné prieskumné drony a podarilo sa zorganizovať útok. Preto sa vykladanie vlakov musí posunúť ďalej od frontu – a to znižuje efektivitu logistiky.

Boje o zákopy

Útoky na ukrajinskú logistiku majú znížiť tlak na ruské jednotky a získať čas. Okrem toho si ruská strana kupuje čas aj osvedčeným a omnoho drastickejším spôsobom – výmenou za životy vlastných vojakov. To isté sa dialo aj v zime, keď nezmyselnými útokmi za cenu veľkých strát získavala Moskva čas na budovanie opevnení v Záporožskej oblasti, kde sa očakávala ukrajinská letná ofenzíva.

Teraz si Rusko kupuje čas útokmi výsadkových jednotiek. Tie síce pri obci Robotyne za posledný mesiac zastavili ukrajinský postup, ale za cenu veľkých strát. Rusko tak prichádza o najlepšie jednotky zo svojich strategických rezerv. Posledný takýto pokus podnikli výsadkové divízie v utorok. Z oboch bokov zaútočili na ukrajinský výbežok južne od obce Robotyne. Cieľ bol jasný – odrezať výbežok a obkľúčiť ukrajinské útočné brigády. Tento ruský protiútok však nebol dobre koordinovaný a proti sústredenej paľbe delostrelectva nemal šancu na úspech. Skončil sa opäť veľkými stratami a ústupom. Podľa zatiaľ nepotvrdených správ včera Ukrajinci vďaka tomu postúpili v obci Novoprokopivka.

Ukrajinci ním ničia Rusov. Čo v útrobach skrýva nemecký leopard? Video Zdroj: TV Pravda

Čo týmito protiútokmi s vysokými stratami Rusko sleduje? Zrejme sa snaží rýchlo budovať ďalšie opevnenia a klásť mínové polia, ktoré majú zastaviť ukrajinský postup na juh. Južne od Robotyne napríklad Ukrajinci čelia novým komplexom zákopov, ktoré sú pospájané podzemnými tunelmi a chránené prekážkami.

Na druhej strane, na záberoch z bojov o tieto zákopy sa čoraz častejšie objavujú aj ukrajinské obrnené vozidlá a tanky. To svedčí o tom, že koncentrácia protitankových zbraní v tejto oblasti sa znížila a ukrajinské obrnence si môžu trúfnuť operovať aj v prvej línii. To tiež svedčí o účinnom potláčaní ruskej logistiky. A aj posily zničené vo videu spomínanom na začiatku článku na front už nikdy nedorazia. Okrem piatich BVP na videu ukrajinské drony zistili ďalších päť bojových vozidiel pechoty a štyri tanky blížiace sa z rôznych smerov k Novoprokopivke a tiež ich zničili raketami a delostrelectvom.

zväčšiť Foto: Polska Grupa Zbrojeniowa opraveny ukrajinsky tank Leopard Ukrajinský tank Leopard 2 opravený v Poľsku po tom, čo bol poškodený na začiatku protiofenzívy.

K tomu všetkému sa objavila ďalšia správa, ktorá Ukrajincom nahráva. Z Poľska sa vrátili opravené tanky Leopard 2, ktoré boli poškodené v mínových poliach na začiatku ukrajinskej ofenzívy v júni. Západná technika, ktorú Ukrajinci používajú, tak nielen chráni životy svojich posádok, ale vo veľkej miere je možné poškodené stroje opraviť a opätovne nasadiť. To sa na ruskej strane deje minimálne.