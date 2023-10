Trumpovský radikalizmus sa šíri, republikáni sa požierajú navzájom. Odvolali si vlastného šéfa snemovne

V dejinách sa to ešte nestalo. Americká Snemovňa reprezentantov si odvolala šéfa. Kevin McCarthy prišiel o post, keď ho zomlel puč vo vlastnej Republikánskej strane a vystúpilo proti nemu jej najradikálnejšie pravicové krídlo. Do funkcie nastúpil len 7. januára, vtedy ho zvolili až v 15. kole.

Vzbura v strane

McCarthy skončil v stredu, keď za jeho odchod hlasovalo 216 členov snemovne, proti bolo 210. Ku všetkým demokratom sa pridalo osem republikánov. Vzburu v strane proti McCarthymu viedol jeho dlhodobý kritik floridský kongresman Matt Gaetz.

Republikán Kevin McCarthy končí na čele Snemovne reprezentantov Video Republikán Kevin McCarthy sa už nebude uchádzať o post predsedu Snemovne reprezentantov. / Zdroj: C-SPAN

Na čele dolnej komory Kongresu teraz dočasne bude šéf Výboru pre finančné služby republikán Patrick McHenry. O novom predsedovi snemovne sa bude hlasovať asi na budúci týždeň v stredu. McCarthy už povedal, že sa o funckiu už nenbude uchádzať. „Moje ciele sa nezmenili. Moja schopnosť bojovať má len inú formu,“ vyhlásil.

Gaetz už v januári tvrdo bojoval proti McCarthyho kandidatúre. Vtedy sa mu ju nepodarilo zastaviť, no krajne pravicový republikán nazval svojho straníckeho kolegu squatterom, čo je niekto, kto sa bez povolenia nasťahuje do cudzieho domu.

Radikálna agenda Gaetza a jemu blízkych ľudí sa teraz prejavila naplno. Floridský politik využil dohodu o krátkodobom financovaní federálnej vlády, ktorá sa medzi republikánmi a demokratmi zrodila v sobotu. Gaetz však vyhlásil, že tým, že McCarthy pristúpil na kompromis, porušil sľuby, ktoré dal konzervatívcom.

Teraz už bývalý predseda snemovne pár dní pred hlasovaním tvrdil, že prežije pokus o odvolanie. McCarthy sa pravdepodobne spoliehal na to, že Gaetzov návrh v dolnej komore nepodporia všetci demokrati. No tí mu odkázali, že ho nebudú zachraňovať pred hnevom extrémistických spolustraníkov. McCarthy potom reagoval, že demokratom nebude ustupovať, aby si získal ich podporu.

"Myslím si, že Kevin McCarthy patrí medzi najmenej zásadových a najmenej dôveryhodných ľudí, s akými som sa v živote stretla, a podľa mňa poškodzuje túto inštitúciu a našu demokraciu,“ vyhlásila pre americké médiá demokratická členka snemovne Abigail Spanbergerová, ktorá pochádza z Virgínie a patrí vo svojej strane k centristom.

"To, čo sa stalo, ilustruje, aká zložitá je americká politika,“ reagoval pre Pravdu profesor politológie John Pitney z Claremont McKenna College v Kalifornii. "V Snemovni reprezentantov sa republikáni búria, momentálne je bez lídra. McCarthy by pravdepodobne prežil, keby ho podporil bývalý prezident Donald Trump. Ale ten to neurobil. Trump vyžaduje lojalitu, no neopätuje ju. V Senáte si republikáni robia svoju prácu viac-menej normálne. Niektorí republikánski senátori sú kontroverzní, ale ich šéf Mitch McConnell vie, ako spolupracovať so všetkými frakciami a dosahovať výsledky,“ vysvetlil Pitney.

Najväčšia hrozba?

Nie je to náhoda, že Pitney spomenul Trumpa. Jeho víťazstvo vo voľbách v roku 2016 do nemalej miery znamenalo vyvrcholenie úsilia minimálne časti konzervatívcov posunúť stranu ešte viac ku krajne pravicovým pozíciám a populizmu. Trump však svojím prístupom, že buď sú všetci za neho, alebo proti nemu, zároveň narušil prakticky všetky fungujúce republikánske politické štruktúry. A proti tomu sa postavil málokto.

"Gaetza považujem za zlomyseľného a cynického zákonodarcu, ale nemôžem povedať, že by ma mrzelo, že McCarthyho zosadili. Koniec koncov, bol jednou z kľúčových postáv pri transformácii republikánov na obludnú politickú stranu, ktorej pohŕdanie ústavnými a demokratickými normami predstavuje najväčšiu hrozbu pre republiku od občianskej vojny,“ napísal pre magazín Atlantic komentátor Peter Wehner. "McCarthy poslúžil v strane Trumpovi, anarchistom a politickým podpaľačom. Nakoniec, bez ohľadu na to, ako veľmi sa snažil, nebol dostatočne revolučný. Keď išiel Gaetz po McCarthym, Trump zostal neutrálny,“ objasnil Wehner.

Podľa experta na americkú politiku Davida McCuana dianie v snemovni jednoznačne ukazuje, aká je súčasná americká politika nejednotná.

"Polarizáciu v krajine často vnímame ako priepasť vytvorenú medzi republikánmi a demokratmi. Ide tu však o oveľa viac. Za posledný týždeň sme v Spojených štátoch prišlo o Dianne Feinsteinovú, ktorá bola v Senáte politickým gigantom. Ledva sa podarilo odvrátiť odstávku vlády, bývalý prezident Trump sa opäť objavil na súde v New Yorku a Snemovňa reprezentantov hodila cez palubu svojho predsedu. Na tom vidieť, kde sa ako demokratická republika nachádzame a ako ďaleko sme od toho, aby sme boli tým žiarivým mestom na kopci. Je to fascinujúce, no zároveň cynické a dotýka sa to všetkých,“ povedal pre Pravdu McCuan, ktorý pôsobí ako profesor na Sonomskej štátnej univerzity v Kalifornii.

"Republikánska strana je v rozklade. Trump, jej pravdepodobný prezidentský kandidát, sedí na súde obžalovaný v súvislosti s obchodným podvodom a čelí viacerým trestným prípadom a tesná republikánska väčšina v snemovni práve odvolala svojho lídra. Demokrati sa tešia a dúfajú, že z toho budú mať úžitok, ale krajina nemôže prosperovať bez dvoch zdravých politických strán,“ zdôraznil pre Pravdu Cal Jillson, profesor politológie z Južnej metodistickej univerzity v Dallase.