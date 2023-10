Tragádia pri Benátkach. Strhol autobus do hĺbky kolaps šéféra?

„Kyvadlová doprava do Benátok,“ napísal vodič svoj posledný príspevok na Facebooku. Bol utorok, pol siedmej večer. O hodinu a štvrť neskôr sa autobus plný turistov, ktorý šoféroval 40-ročný Alberto Rizzotto, zrútil z nadjazdu v Mestre, pevninskej dvojičke slávneho mesta na lagúne. Tragédia sa udiala sotva dva kilometre od cieľa - kempingu vo štvrti Marghera.

Autobus po páde asi z pätnásťmetrovej výšky vzbĺkol. V jeho troskách zahynulo 21 ľudí. Podľa dostupných informácií medzi mŕtvymi a zranenými nie sú slovenskí občania, informoval rezort diplomacie v Bratislave.

Do stredajšieho popoludnia sa podarilo identifikovať iba sedem obetí: piatich Ukrajincov, jedného Nemca a talianskeho vodiča. Totožnosť ostatných mŕtvych budú zisťovať pomocou analýzy DNA. Medzi zosnulými sú aj dve maloleté dievčatá, jedno malo niečo vyše roka, druhé trinásť rokov.

Ďalších 15 cestujúcich utrpelo zranenia. Šiesti z nich sú vo vážnom stave. Všetci hospitalizovaní sú zahraniční turisti: štyria Ukrajinci, dvaja Španieli, dvaja Rakúšania, Nemec, Chorvát a Francúz. Dvaja rakúski bratia vo veku tri a 13 rokov, ktorí skončili v nemocnici v Trevise, ešte nevedia, že pri havárii prišli o matku a jej partnera.

Nehoda sa stala na nadjazde spojovacej cesty, ktorá vedie z Mestre smerom na diaľnicu A4. Autobus sa kĺzal po zvodidlách, roztrhol ich v dĺžke desať metrov a po dopade vedľa železničných koľají ho zachvátili plamene. Intenzitu požiaru elektrobusu podľa talianskych médií zrejme zvýšil únik plynu z lítiových batérií.

Na zásahu sa zúčastnilo 60 hasičov s 20 vozidlami. „Ľudia boli uväznení v plameňoch,“ citovala agentúra AP veliteľa benátskych hasičov Maura Luonga. „Scéna, ktorú sme na mieste zbadali, bola strašná. Trvalo asi hodinu, kým sme vyslobodili niektoré telá,“ dodal.

Hasičom zo začiatku pomáhala aj hŕstka dobrovoľníkov, ktorí sa ako prví ocitli pri horiacom autobuse. Talianske médiá píšu o hrdinstve 27-ročného imigranta z Gambie Boubacara Toureho, ktorý sa s kolegom práve vracal z továrne Fincantieri. Táto fabrika, špecializujúca sa na stavbu lodí, sa nachádza iba niekoľko stoviek metrov od miesta nešťastia.

„Videl som vodiča v kabíne autobusu, ale už bol mŕtvy,“ povedal Toure pre denník Il Gazzettino a dodal: „Záchranári mi povedali, aby som myslel na živých a na zranených. Pomáhal som teda vyťahovať týchto ľudí," dodal. Il Gazzettino píše, že mladý Gambijčan pomohol dostať z horiaceho vozidla štyri osoby vrátane malého dievčatka. „Okrem nich sa mi podarilo vyslobodiť aj malého psíka,“ pochválil sa záchranca.

Príčiny nešťastia zostávajú nejasné. Hlavnou vyšetrovacou verziou je náhly zdravotný kolaps vodiča. „Neexistujú žiadne známky brzdenia ani kontaktu s inými vozidlami,“ povedal benátsky prokurátor Bruno Cherchi. Súčasne vylúčil, že by havarovaný autobus išiel neprimeranou rýchlosťou. "Svedkovia vypovedali, že išiel pomaly, úsek cesty je spočiatku do kopca, čo objektívne nedovoľuje vysokú rýchlosť,“ dodal podľa portálu Sky TG24.

Massimo Fiorese, výkonný riaditeľ autobusovej spoločnosti La Linea, ktorá havarovaný autobus prevádzkovala, tvrdí, že autobus bol takmer nový, rok výroby 2022, a šofér skúsený a spoľahlivý. Vozidlo sa podľa neho pohybovalo rýchlosťou nanajvýš 50 kilometrov za hodinu pred tým, ako podľa záberov z bezpečnostnej kamery narazilo na zvodidlá, prevrátila sa a zrútilo na železničnú trať.

Fiorese nepredpokladá ani možnosť únavy a mikrospánku muža za volantom. Rizzotto mal podľa riaditeľa v čase nehody za sebou iba necelé dve hodiny služby. "Bol to dobrý vodič. Bol s nami päť alebo šesť rokov,“ citoval ho denník La Stampa. Riaditeľ osobitne zdôraznil, že Rizzotto, rovnako ako všetci ostatní vodiči vo firme, každoročne absolvoval dôkladnú lekársku prehliadku.

„Je to apokalyptická scéna. Nemám slov,“ napísal na sieti X starosta Benátok Luigi Brugnaro po príchode na miesto nešťastia. V Benátkach i celom regióne Veneta vyhlásili úrady trojdňový smútok. Kondoloval aj ukrajinský prezident „Chcem vyjadriť sústrasť rodinám zranených a mŕtvych. Viem, že sú tam aj Ukrajinci, Taliani, Francúzi, Španieli. Všetkým rodinám by som chcel vyjadriť sústrasť. Je to tragédia, ktorá spojila mnohé krajiny,“ povedal Volodymyr Zelenskyj pre taliansku televíziu Sky TG24.

Ide o šieste najtragickejšie cestné nešťastie v Európe za posledné desaťročia. Jeho bilancia je ešte hrozivejšia, ako keď pred šiestimi rokmi na diaľnici pri severotalianskej Verone autobus s maďarskými školákmi narazil do stĺpa nadjazdu. Zahynulo vtedy 18 ľudí.